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【新股IPO】香港首隻SPAC Aquila擬對外集資10億元　預計3.22掛牌

新股IPO 10:41 2022/03/09

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【新股IPO】香港首隻SPAC Aquila擬對外集資10億元　預計3.22掛牌

香港首家特殊目的收購公司（SPAC）有望月內掛牌。據銷售文件資料，已通過上市聆訊的Aquila Acquisition 3月11日（周五）建簿，預計3月22日可以掛牌。Aquila擬發行1億股A類股份，每股定價10元，對外集資10億元。Aqulia 另發行39萬份上市權證。

另一方面，Aquila 發起人招銀國際資產管理、中資投資者組成的AAC Mgnt Holding會持有2500萬B類股份，即該SPAC的20%股權。

以該SPAC架構，每份上市權證可兌換2股A類股份，行使價為11.5元。B類股份及發起人權證將不會於聯交所上市或買賣。

摩根士丹利以及招銀國際為Aqulia聯席保薦人。

香港首隻SPAC新股Aquila據報獲批上市，發起人為招銀國際【下一頁】

據悉，該公司原定計劃上周開始建簿，但因市況疲弱，因而決定延遲至本周中期開始。

Aqulia併購計劃將考慮亞洲，特別是中國的新經濟行業，包括綠色能源、生命科學、先進科技和製造行業。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

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*俄烏局勢未明，恒指若失兩萬怎自保？重溫《開市追揸沽》*

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