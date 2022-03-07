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【新股IPO】本港首隻SPAC傳最快本周開始配售　Aquila Acquisition擬集資最多23.4億

新股IPO 10:35 2022/03/07

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本港首隻SPAC傳最快本周開始配售　Aquila Acquisition擬集資最多23.4億

本港第一隻特殊目的上市公司（SPAC）即將出現。據本地傳媒報道指，Aquila Acquisition最快將在本周中期展開路演並進行配售，計劃集資2億至3億美元（折合約15.6億至23.4億港元），摩根士丹利以及招銀國際的聯席保薦人。

香港首隻SPAC新股Aquila據報獲批上市，發起人為招銀國際【下一頁】

據報道指，Aquila Acquisition是次配售設有4日期限，按計劃最快可在本月中掛牌，但最終情況仍視乎大市氣氛而定，目標是本月內完成上市。

據悉，該公司原定計劃上周開始建簿，但因市況疲弱，因而決定延遲至本周中期開始。但據消息人士指，若過俄烏局勢進一步惡化，而令大市未來走勢不樂觀，不排除會繼續延遲配售時間。

*俄烏局勢未明，恒指若失兩萬怎自保？重溫《開市追揸沽》*

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

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港股 配售 特殊目的收購公司（SPAC） 香港 集資 IPO

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