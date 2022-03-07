【第五波疫情】恒生25家分行恢復營業　8分行暫停營業（附分行名單）

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【ET講股通】梁耀康：破疫情底（附time code）
恒生銀行 （00011） 宣布，25分行早前因應2019冠狀病毒病個案而暫停服務，會於今天（3月7日）恢復營業，而所有返回分行提供服務的職員，經檢測後結果呈陰性，銀行亦已在相關分行完成額外深層清潔及消毒。
另外，恒生銀行8間分行因應員工的2019冠狀病毒病個案，由3月7日起暫停服務，直至另行通知。
恢復服務的分行如下：
|分行
|營業時間
|跑馬地優越及優進理財中心（山村道）
|星期一至五 上午10時至下午3時30分
星期六 休息
|北角分行
|柴灣分行
|灣仔分行
|太古城優越及優進理財中心
|總行3樓優越理財中心
|總行6樓商務理財中心
|尖沙咀分行
|開源道分行
|紅磡分行
|樂富廣場分行
|九龍總行
|九龍城分行
|旺角分行
|新都城分行
|北河街分行
|天水圍分行
|沙田分行
|沙田第一城分行
|綠楊坊優越及優進理財中心
|大埔﹙安慈路﹚分行
|屯門鄉事會路分行
|元朗分行
|元朗﹙教育路﹚分行
|青衣城分行
暫停服務的分行如下：
|分行
|相關員工最後上班日期
|希慎道分行
|3月4日
|太子道141號分行
|3月4日
|油麻地分行
|3月4日
|黃大仙分行
|3月4日
|美孚新邨（蘭秀道） - 分行及優越理財中心
|3月4日
|新豐路 - 分行及優越理財中心
|3月4日
|上葵涌分行
|3月4日
|總行3S樓層Signature優卓理財中心
|3月4日
*俄烏局勢未明，恒指若失兩萬怎自保？重溫《開市追揸沽》*
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