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【第五波疫情】恒生25家分行恢復營業　8分行暫停營業（附分行名單）

Hot Talk 16:44 2022/03/07

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【第五波疫情】恒生25家分行恢復營業　員工需檢測陰性才上班

恒生銀行 （00011） 宣布，25分行早前因應2019冠狀病毒病個案而暫停服務，會於今天（3月7日）恢復營業，而所有返回分行提供服務的職員，經檢測後結果呈陰性，銀行亦已在相關分行完成額外深層清潔及消毒。

另外，恒生銀行8間分行因應員工的2019冠狀病毒病個案，由3月7日起暫停服務，直至另行通知。

恢復服務的分行如下：

分行 營業時間
跑馬地優越及優進理財中心（山村道） 星期一至五 上午10時至下午3時30分
星期六 休息
北角分行
柴灣分行
灣仔分行
太古城優越及優進理財中心
總行3樓優越理財中心
總行6樓商務理財中心
尖沙咀分行
開源道分行
紅磡分行
樂富廣場分行
九龍總行
九龍城分行
旺角分行
新都城分行
北河街分行
天水圍分行
沙田分行
沙田第一城分行
綠楊坊優越及優進理財中心
大埔﹙安慈路﹚分行
屯門鄉事會路分行
元朗分行
元朗﹙教育路﹚分行
青衣城分行

暫停服務的分行如下：

分行 相關員工最後上班日期
希慎道分行 3月4日
太子道141號分行 3月4日
油麻地分行 3月4日
黃大仙分行 3月4日
美孚新邨（蘭秀道） - 分行及優越理財中心 3月4日
新豐路 - 分行及優越理財中心 3月4日
上葵涌分行 3月4日
總行3S樓層Signature優卓理財中心 3月4日

 

*俄烏局勢未明，恒指若失兩萬怎自保？重溫《開市追揸沽》*

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