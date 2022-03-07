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【第五波疫情】恒生25家分行恢復營業　員工需檢測陰性才上班（附分行名單）

Hot Talk 10:34 2022/03/07

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【第五波疫情】恒生25家分行恢復營業　員工需檢測陰性才上班

恒生銀行 （00011） 宣布，25分行早前因應2019冠狀病毒病個案而暫停服務，會於今天（3月7日）恢復營業，而所有返回分行提供服務的職員，經檢測後結果呈陰性，銀行亦已在相關分行完成額外深層清潔及消毒。

恢復服務的分行如下：

跑馬地優越及優進理財中心（山村道） 星期一至五 上午10時至下午3時30分
星期六 休息
北角分行
柴灣分行
灣仔分行
太古城優越及優進理財中心
總行3樓優越理財中心
總行6樓商務理財中心
尖沙咀分行
開源道分行
紅磡分行
樂富廣場分行
九龍總行
九龍城分行
旺角分行
新都城分行
北河街分行
天水圍分行
沙田分行
沙田第一城分行
綠楊坊優越及優進理財中心
大埔﹙安慈路﹚分行
屯門鄉事會路分行
元朗分行
元朗﹙教育路﹚分行
青衣城分行

 

*俄烏局勢未明，恒指若失兩萬怎自保？重溫《開市追揸沽》*

相關文章：【第五波疫情】滙豐中銀恒生等累計逾200間分行停業、滙豐全線隔日開　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）

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金融機構 疫情 恒生銀行（00011） 銀行

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