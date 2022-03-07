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【烏克蘭戰爭】兩大會計師事務所畢馬威及羅兵咸撤出俄羅斯　Netflix等多家企業停俄業務

Hot Talk 10:06 2022/03/07

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【烏克蘭戰爭】兩大會計師事務所畢馬威及羅兵咸撤出俄羅斯　Netflix等多家企業停俄業務

俄羅斯與烏克蘭局勢再度升溫，會計師事務所畢馬威與羅兵咸永道因應俄羅斯對烏克蘭啟動軍事行動，決定撤出俄羅斯。羅兵咸永道指，「對於俄羅斯政府侵略烏克蘭感到震驚，並被毫無意義的戰爭嚇壞，目前正致力為烏克蘭的同事提供緩助，並對烏克蘭人民提供人道支援」。

滙豐渣打齊挫逾6%　歐元兌美元跌穿1.1算創22個月低【下一頁】

羅兵咸永道稱，目前情況下，集團不會在俄羅斯設有業務，所以羅兵咸俄羅斯（PwC Russia）不再是公司網絡的一部分，集團正與當地員工商討如何有序撤出，羅兵咸俄羅斯有3700名員工。

畢馬威則稱，撤出俄羅斯與白羅斯兩國的行動涉及4500名合夥人與職員。

美國與歐洲盟友討論禁俄油進口　油價急升9%【下一頁】

國際串流娛樂平台Netflix發言人稱，會暫停俄羅斯業務。Netflix早已停止在俄羅斯的項目及併購。金融服務公司美國運通（American Express）亦宣布暫停俄羅斯業務。

早前多家外資公司已先後表示停止俄羅斯業務，包括Nike、宜家傢俬（Ikea）、Hermes等，這些公司已先後關閉當地的店舖或寫字樓。

相關文章：【烏克蘭戰爭】摩通警告：俄羅斯供應如持續受打擊　布油可能達到185美元

相關文章：【烏克蘭戰爭】多間俄羅斯銀行使用銀聯接入支付網絡　發行銀聯卡作替代

*俄烏局勢未明，恒指若失兩萬怎自保？重溫《開市追揸沽》*

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