▲ 【烏克蘭戰爭】滙豐渣打齊挫逾6% 歐元兌美元跌穿1.1算創22個月低

俄羅斯與烏克蘭戰事已進入第12日，打擊環球股市氣氛。滙豐 （00005） 和渣打 （02888） 大跌逾6%，滙豐跌6.6%，報48.15元，創兩個月低，單隻股份拖低恒生指數127點，而渣打現跌7.3%，報48元。

早前歐洲央行管理委員會成員兼奧地利央行行長赫爾茨曼表示，俄羅斯入侵烏克蘭，可能導致歐央行減慢實施退出量寬措施，但不會停止縮減量寬行動。同時，據貨幣市場交易員的押注，俄羅斯入侵烏克蘭可能損害歐洲經濟前景，貨幣市場預計，歐洲央行將把加息推遲到明年，料歐洲央行將在2023年1月首次加息25個基點。

歐元兌美元跌穿1.1算，報1.0836美元，現跌0.8%，創2020年5月低，歐元兌英鎊亦跌0.5%至0.82水平，為2016年6月低。

另外，恒生指數成分股今日正式生效，滙豐其比重由9.13%降至8%。

*俄烏局勢未明，恒指若失兩萬怎自保？重溫《開市追揸沽》*

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編輯：姚卓然