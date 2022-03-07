市場波動料升溫　主動型投資者迎機遇

隨著通脹持續高企、聯儲局將步入加息周期、流動性收緊，加上疫情時期的環球經濟非常規現象逐漸消失等因素，市況或將在短期内進一步波動。現階段談及擺脫疫情影響仍言之尚早，但疫情很明顯已經不再是主導市場的驅動因素。雖然新環境極具挑戰，但亦為主動型投資者提供具吸引力的機會。

孳息率曲線趨平反映對增長前景的擔憂

對聯儲局加息的憂慮是近期市場波動的主要原因。市場很難預測聯儲局的加息方式將會多激進。雖然當局需要提高利率以對抗通脹，但亦不希望其行動導致金融環境無序收緊。

鑑於聯儲局轉向鷹派立場，並可能於今年加息五次以上，股票市場錄得自2009年以來最弱的年初表現。高估值的增長型公司（尤其是科技及非必需消費品行業）去年受惠於疫情引致的消費者行為變化，估值升至較高水平，因而成為這波跌市的領跌板塊。

另外，自聯儲局近期政策更新後，美國國債孳息率曲線趨平之勢為2019年至2020年間前所未見。息差的縮窄反映投資者日趨悲觀，並質疑聯儲局能否按其計劃提高利率而不影響經濟增長。

但我們的研究發現，市場不會單純因聯儲局加息而脫軌。普徠仕多元資產部門的分析顯示，自1974年以來的21個加息周期中，美國股市在首次加息後的12個月內，有17次錄得正回報；而在第一次加息後的首6個月内，有16次錄得正回報。 雖然在第一次加息後的首六個月內，美元兌世界主要貨幣貶值，但在加息後的12個月内，美元曾升值12次。此外，此次加息周期結束時的預期利率「終端利率（terminal rate）」將低於歷史平均水平，進一步支持了僅僅聯儲局加息不足以造成市場脫軌的論點。

中國預期將推出更多支持經濟增長的政策

中國股市在2021年大幅波動後，有跡象顯示當局將推出較寬鬆的政策以及放緩監管改革步伐，令投資者期望中國市場出現反彈。然而，由於在很大程度上受到嚴厲的「清零」防疫政策影響，年初的經濟增長仍持續放緩。

今年年初，股市下挫近8%令投資者信心轉弱，而債券投資者則採取觀望態度，等待中國房地產見底的時機。為應對此情況，中國當局已初步推出漸趨寬鬆的政策，包括降低貸款利率、降低存款準備金率，並通過放寬住房貸款穩定價格令房地產行業回暖，預計將有更多支持政策出台。

在已發展國家紛紛收緊貨幣政策之時，中國貨幣政策卻日趨寬鬆，令中國乃至新興市場在2022年成為具吸引力的市場。在我們的多元資產投資組合中，我們維持對中國股票的增持配置，因為寬鬆的政策、較溫和的通脹、具吸引力的估值以及正在改善的盈利前景均為中國股票帶來利好因素。

股票估值或將持續調整

估值問題一度令投資者感到憂慮，而在增長股跑贏價值股長達十年之後，價值股的表現終於領先。我們認為，股票估值調整將會持續一段時間，而疫情期間表現較好的公司的估值或將重回正常水平。

在我們的多元資產投資組合中，我們更偏好周期性的股票市場，例如美國以外市場的股票、價值股和小型股。我們亦看好新興市場股票，鑑於其正受惠於需求復甦和疫苗分配的改善。另外，在利率上升的環境下，我們認具浮息貸款亦具吸引力。

雖然短期市況波動為投資者帶來挑戰，但仍有諸多利好因素值得投資者關注。即使貨幣政策支持力度降低，家庭財富增加、被壓抑的消費需求和潜在的資本支出激增或將支持持續增長。我們認為，市場波動及板塊輪轉往往會為主動型投資者帶來具吸引力的機遇。

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