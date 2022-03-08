網上論壇認識元宇宙及NFT營銷　開啟品牌推廣全新領域

全球最大社交平台Facebook在2021年10月改名為Meta Platform, Inc.，並宣布未來將重點發展元宇宙（Metaverse）業務，隨即引起科網界及金融界高度關注元宇宙今後的發展，與元宇宙相關的投資概念和金融產品也即時火熱起來。同時，透過非同質化代幣（Non-fungible Tokens，簡稱NFT）形式拍賣的數碼藝術品、奢侈品以至品牌授權圖案，價錢屢創紀錄，愈來愈多人對NFT的潛力產生興趣。究竟元宇宙和NFT為何會吸引眾多大企業和名人趨之若騖？



元宇宙的英文Metaverse，字面上解作「超越宇宙」，實際上是指未來的互聯網世界將會以由共享並持久的3D立體虛擬空間為重心，在實際運作的層面上，是不同行業的3D立體虛擬空間互相持久連繫，使人們能夠隨意在虛擬世界中工作、購物、娛樂和開展社交活動；而NFT是一種透過區塊鏈（Blockchain）技術儲存價值的數碼資產（相片、影片、錄音等），可以隨便轉售或交易，相比加密貨幣能夠互相替代（Fungible，意指當甲和乙各自擁有同款的法定或加密貨幣，甲乙二人即使把手上的法定或加密貨幣同等交換，價值亦不會改變），每個新發行的NFT都是獨一無二。



新冠肺炎疫情迫使更多企業研究如何在數碼世界加強推廣力度，開拓商機，元宇宙和NFT正是數碼轉型焦點。在虛擬世界溝通，虛擬參觀示範單位，透過NFT形式售出物品，從前均是網絡遊戲常見的場景，如今這些概念和技術逐漸獲得企業和投資者重視，爭相研發如何變成創造利潤和品牌價值的經濟活動。



網上論壇由多方面介紹元宇宙、分享NFT商業應用經驗



香港貿易發展局將於2022年3月16至17日，以全線上形式舉辦亞洲營銷及電子商貿高峰論壇（MarketingPulse 及 eTailingPulse）。元宇宙更是論壇其中一個重要議題，多個國際及本地嘉賓，將會深入淺出地介紹元宇宙概念和商業操作，包括元宇宙的概念和主要元素，區塊鏈遊戲、虛擬店鋪、虛擬人物、偶像、NFT產品發行和交易，到虛擬活動等。



演講嘉賓包括The Sandbox共同創辦人及首席營運官Sébastien Borget、Meta全球商業營銷、Facebook應用程式及新興平台總監Asher Rapkin、霍士廣播公司首席信息安全官兼Blockchain Creative Labs主席Melody Hildebrandt、Virtual Brand Group聯合創辦人兼行政總裁Justin Hochberg，以及CASETiFY聯合創辦人兼行政總裁吳培燊等企業代表，將與觀眾分享元宇宙和NFT如何為品牌營銷帶來無限商機。

▲ The Sandbox共同創辦人及首席營運官Sébastien Borget

▲ Meta全球商業營銷、Facebook應用程式及新興平台總監Asher Rapkin

▲ 霍士廣播公司首席信息安全官兼Blockchain Creative Labs主席Melody Hildebrandt

▲ Virtual Brand Group聯合創辦人兼行政總裁Justin Hochberg

▲ CASETiFY聯合創辦人兼行政總裁吳培燊



經濟日報讀者獨家優惠45折



假如想了解一眾業界人士如何把握元宇宙及NFT發展大趨勢，為品牌注入新動力，萬勿錯過這次的線上論壇。除此之外，論壇也覆蓋其他議題，包括「數碼未來與創新」、「正向品牌與未來商務趨勢」和「數碼營銷及電子商貿工作坊」等。假如閣下是《香港經濟日報》的讀者會員，可以專屬優惠碼「MBU03G5P」，享受專屬的45折優惠（原價港幣$550）！



報名連結：https://bit.ly/35fUc0O



亞洲營銷及電子商貿界高峰論壇詳情：https://bit.ly/3sWJ3tU



（特約）