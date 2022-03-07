【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股較港高3%　夜期彈259點（不斷更新）

中概股急跌後企穩，阿里巴巴 （09988） 美股較港高近3%，騰訊 （00700） 及滙豐 （00005） ADR反彈1.5%。夜期升259點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 48.60 +1.5% 美團ADR 149.92 +2.5% 騰訊ADR 393.94 +1.5% 阿里巴巴美股 98.83 +2.9%

克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，俄羅斯將完成對烏克蘭的非軍事化，外圍跌幅收窄，截至下午8時23分，夜期急升231點。港股曾瀉逾千點，北水撈底力度更大。北水全日吸資逾54億元，是今年第二多，騰訊 （00700） 及美團 （03690） 分別淨流入20億及11億元，中海油 （00833） 被北水獲利沽出2.6億元。

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恒生指數低開596點，報21308點，開市後跌幅擴大，曾跌逾1000點，其後跌勢略為喘定，恒生指數收報21057點，跌847點，成交1776億元。科指跌4.4%，報4527點。美團 （03690） 跌逾11%；滙豐 （00005） 跌7%；中石油 （00857） 逆市升逾4%；中海油 （00883） 升逾2%，俄鋁 （00486） 升34%。

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財經日誌：

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即市走勢：

【20：23】外圍跌幅收窄，夜期急升231點。

【19：47】夜期升11點，低水147點

*俄烏局勢未明，恒指若失兩萬怎自保？重溫《開市追揸沽》*

【16：10】恒生指數收報21057點，跌847點，成交1776億元。科指跌4.4%，報4527點。美團 （03690） 跌逾11%；滙豐 （00005） 跌7%；中石油 （00857） 逆市升逾4%；中海油 （00883） 升逾2%，俄鋁 （00486） 升34%。

【16：00】恒生指數U盤前跌860點，報21045點。

【15：49】長實 （01113） 、電能 （00006） 升逾%；長建 （01038） 升逾2%破頂。

【15：46】美團 （03690） 尾市跌一成，低見146.7元。

【15：38】快手 （01024） 逆市靠穩，最新升0.3%，高見77.5元。

【15：28】俄鋁 （00486） 最新升近四成，高見5.04元。

【15：21】理文化工 （00746） 績後逆市升逾7%，高見7.43元。

【15：12】航空股跌幅擴大，國泰 （00293） 跌逾8%；南航 （01055） 、國航 （00753） 跌一成；東航 （00670） 跌逾7%。

【15：10】俄鋁 （00486） 尾市升25%，高見4.52元。

【15：05】上證跌2.2%；深證跌3.4%；創業板手心手跌4.3%。

【14：55】美團 （03690） 最新跌逾9%，報149.6元。

【14：41】【兩會2022】港交所獨董張懿宸建議允許養老金通過港股通南下買股 容許北水沽貨後留在香港投資

【14：22】恒指最新跌逾700點，報21150點，跌755點。科指跌3.8%，報4558點。

【14：17】康希諾生物 （06185） 逆市升4%，高見127.5元。康希諾首席科學官朱濤表示，康希諾吸入式新冠疫苗在去年完成了一、二期的臨床，啟動約一萬人的臨床試驗來做大規模的安全性和免疫原性的橋接，按照中國目前的管理方法，已經可申請疫苗的緊急使用。

【14：10】【生科股】和黃醫藥收到阿斯利康支付1500萬元美元里程碑付款 無助股價兼續瀉12%創上市低

【14：03】中海外 （00688） 升逾2%；潤地 （01109） 升0.4%；碧桂園 （02007） 升逾6%；融創 （01918） 升1%；雅居樂 （03383） 跌0.3%。

【13：47】【醫療股】醫思健康獲納入深港通合資格股份 股價跌幅收窄至逾3%

【13：37】碧桂園 （02007） 股價逆市造好，午後升逾5%，高見6.6元。

【13：26】騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至2%內，美團 （03690） 跌近7%。

【13：24】油價急升，航空股下挫，國泰 （00293） 跌逾7%；南航 （01055） 跌逾6%；東航 （00670） 跌逾6%；國航 （00753） 跌逾8%。

【13：21】大市跌幅收窄至約600點，至21300點。

【13：03】東岳 （00189） 股價逆市造好，升近5%，高見10.36元。

【13：01】港股午後初段跌約750點，報21150點，跌756點。

【12：33】【業績｜化工股】理文化工去年盈利大升1.5倍 擬派末期息32港仙、全年息率達8厘

【12：02】恒生指數半日跌746點，報21159點，成交1023億元。科指跌3.9%，報4551點。滙豐 （00005） 跌逾6%；美團 （03690） 跌近8%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；中石油 （00857） 逆市升逾3%，中海油 （00883） 升逾1%。

【11：48】港股中午收市前跌720點，報21185點。科指跌3.7%，報4561點。

【11：40】內地股市半日向下，上證跌1.5%；深證跌2.7%；創業板指跌3.4%。

【11：33】農夫山泉 （09633） 最新跌逾7%，低見39.85元；聯想 （00992） 跌逾3%，低見7.46元。

【11：29】【烏克蘭戰爭】歷來3次石油危機均引發全球經濟下滑 3次油價急升原因及影響是甚麼？

【11：20】港交所 （00388） 跌逾3%，破底低見340元。

【11：18】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌幅收窄至近3%，美團 （03690） 跌逾7%。

【11：07】滙能 （01539） 挫逾32%，低見0.3元。

【11：00】恒指最新維持約700點跌幅，報21169點，跌736點。

【10：48】長和系接獲英國配電業務購入意向，長實 （01113） 、電能實業 （00006） 逆市升逾1%；長建 （01038） 靠穩升0.1%。

【李嘉誠賣產】長和系接獲英國配電業務購入意向 估值據報達1563億元

【10：40】滙豐 （00005） 最新跌逾5%，渣打 （02888） 跌6%。另外，恒生 （00011） 跌逾2%；東亞 （00023） 跌0.3%；中銀香港 （02388） 跌逾3%。

【10：35】【新股IPO】本港首隻SPAC傳最快本周開始配售 Aquila Acquisition擬集資最多23.4億

【10：32】俄鋁 （00486） 升幅擴大至兩成，高見4.38元。

【10：27】港股低位反彈約350點，恒指最新跌729點，報21176點。

【10：24】【烏克蘭戰爭】科指曾跌5%續破底 騰訊失400元關、美團失150元關

【10：13】美團 （03690） 跌9%，破底低見147.4元；京東 （09618） 跌逾6%，低見240.2元。另外，小米 （01810） 跌半成，破底低見13.04元，阿里巴巴 （09988） 跌逾4%，破底低見93.4元；騰訊 （00700） 跌逾4%，破底低見381元。

【10：08】藥明生物 （02269） 跌逾9%，低見55.1元。

【10：06】大市跌勢略喘定，恒指最新跌幅略收窄至近900點，報21013點，跌892點；科指跌4.9%，報4505點。

【09：58】恒指跌幅擴大至逾1000點，最新跌1065點，報20840點，失守二萬一。

【09：54】【烏克蘭戰爭】國際油價大漲 兩桶油逆市升 中海油曾升半成

【09：54】【烏克蘭戰爭】滙豐渣打齊挫逾6% 歐元兌美元跌穿1.1算創22個月低

【09：54】黃金股隨金價逆市上升，招金 （01818） 升近6%；紫金 （02899） 升近2%；中國黃金 （02099） 升逾8%；山東黃金 （01787） 升逾3%。

【烏克蘭戰爭】金價急升3% 現貨黃金曾觸2000美元

【09：51】恒指早段跌勢加劇，最新跌近935點，報20970點；科指跌5.2%，報4492點。

【09：45】美團 （03690） 跌幅擴大至8%，破底低見151.4元；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌4%，亦齊齊破底，其中騰訊跌穿400元，低見386.4元。

【09：43】微創醫療 （00853） 發盈警，股價跌近8%，破底低見18.1元。微創醫療預計去年虧損2.75億至2.85億美元（約21.45億至22.23億港元），2020年同期則為1.91億美元（約14.90億港元）。

【盈喜盈警】微創醫療料去年虧損擴大至最多22億港元 去年銷售收入錄雙位數增長

【09：42】俄鋁 （00486） 逆市升一成，高見4.09元。

【09：33】滙豐 （00005） 跌近7%，低見47.75元；美團 （03690） 、京東 （09618） 跌6%。

【09：33】港股跌幅擴至800點，報21099點，跌806點。

【09：31】恒指開市後跌逾700點，報21151點，跌755點。科指跌4.3%，報4534點。

【09：27】正式成為藍籌的聯想 （00992） 跌逾2%，農夫山泉 （09633） 跌近3%。

【09：25】【盈喜盈警】維亞生物高開3% 去年扭虧為盈、預告純利不少於2.8億人幣

【09：23】恒生指數低開596點，報21308點。中石油 （00857） 、中海油 （00883） 逆市升逾4%；滙豐 （00005） 跌逾6%；ATM跌逾2%至4%。

【烏克蘭戰爭】美國與歐洲盟友討論禁俄油進口 油價急升9%

【09：13】期指開報21382點，跌455點。

【08：41】恒指黑期跌約615點，報21276點。道指期貨跌364點，報33250點。

【08：37】【業績│煤炭股】鄭煤機去年淨利潤大增55% 接近盈喜上方指引

【08：22】【盈喜盈警】中國儒意發盈喜 預期年度多賺約92倍至100倍

【08：06】【新股IPO】蔚來明日起告知轉移至香港A類普通股數目

【07：45】港股ADR收報21521點，跌384點或1.8%。滙豐 （00005） ADR折合報48.81元，較港收市價低2.69元或5.2%。騰訊 （00700） ADR折合報393.76元，較港收市價低9.44元或2.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報98.26元，較港收市價低0.74元或0.7%。

更多港股ADR及中概股收市：

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【07：30】烏克蘭局勢惡化，俄軍攻佔烏最大核電站後，據稱正逼近第二大核設施，市場憂戰事惡化，淡化了美國2月非農就業數據優於預期的好消息，道指上周五一度瀉540點，收市跌179點，報33614點；標指及納指分別挫0.79%及1.66%，收報4328點和13313點。

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責任編輯：梁浩碩