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【港股市況】恒生指數開市後跌800點　滙豐跌近7%　兩桶油逆市升逾4%（不斷更新）

股市 09:44 2022/03/07

分享：

港股市況不斷更新

美股上周五下跌，美期周一續挫逾300點，恒生指數低開596點，報21308點。中石油 （00857） 、中海油 （00883） 逆市升逾4%；滙豐 （00005） 跌逾6%；ATM跌逾2%至4%。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

財經日誌：

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    +4

即市走勢：

【09：43】微創醫療 （00853） 發盈警，股價跌近8%，破底低見18.1元。微創醫療預計去年虧損2.75億至2.85億美元（約21.45億至22.23億港元），2020年同期則為1.91億美元（約14.90億港元）。

【盈喜盈警】微創醫療料去年虧損擴大至最多22億港元　去年銷售收入錄雙位數增長

【09：42】俄鋁 （00486） 逆市升一成，高見4.09元。

【09：33】滙豐 （00005） 跌近7%，低見47.75元；美團 （03690） 、京東 （09618） 跌6%。

【09：33】港股跌幅擴至800點，報21099點，跌806點。

【09：31】恒指開市後跌逾700點，報21151點，跌755點。科指跌4.3%，報4534點。

【09：27】正式成為藍籌的聯想 （00992） 跌逾2%，農夫山泉 （09633） 跌近3%。

【09：25】【盈喜盈警】維亞生物高開3%　去年扭虧為盈、預告純利不少於2.8億人幣

【09：23】恒生指數低開596點，報21308點。中石油 （00857） 、中海油 （00883） 逆市升逾4%；滙豐 （00005） 跌逾6%；ATM跌逾2%至4%。

【烏克蘭戰爭】美國與歐洲盟友討論禁俄油進口　油價急升9%

【09：13】期指開報21382點，跌455點。

【08：41】恒指黑期跌約615點，報21276點。道指期貨跌364點，報33250點。

【08：37】【業績│煤炭股】鄭煤機去年淨利潤大增55%　接近盈喜上方指引

【08：22】【盈喜盈警】中國儒意發盈喜　預期年度多賺約92倍至100倍

【08：06】【新股IPO】蔚來明日起告知轉移至香港A類普通股數目

【07：45】港股ADR收報21521點，跌384點或1.8%。滙豐 （00005） ADR折合報48.81元，較港收市價低2.69元或5.2%。騰訊 （00700） ADR折合報393.76元，較港收市價低9.44元或2.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報98.26元，較港收市價低0.74元或0.7%。

更多港股ADR及中概股收市：

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    +2

【07：30】烏克蘭局勢惡化，俄軍攻佔烏最大核電站後，據稱正逼近第二大核設施，市場憂戰事惡化，淡化了美國2月非農就業數據優於預期的好消息，道指上周五一度瀉540點，收市跌179點，報33614點；標指及納指分別挫0.79%及1.66%，收報4328點和13313點。

即睇美股收市：

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    +7
    +6

港股上周市況，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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