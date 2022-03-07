【港股市況】恒生指數早段曾瀉逾1000點失二萬一　兩桶油逆市揚、俄鋁升兩成（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五下跌，美期周一續挫逾300點，恒生指數低開596點，報21308點。中石油 （00857） 、中海油 （00883） 逆市升逾4%；滙豐 （00005） 跌逾6%；ATM跌逾2%至4%。

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財經日誌：

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即市走勢：

【11：07】滙能 （01539） 挫逾32%，低見0.3元。

【11：00】恒指最新維持約700點跌幅，報21169點，跌736點。

【10：48】長和系接獲英國配電業務購入意向，長實 （01113） 、電能實業 （00006） 逆市升逾1%；長建 （01038） 靠穩升0.1%。

【李嘉誠賣產】長和系接獲英國配電業務購入意向 估值據報達1563億元

【10：40】滙豐 （00005） 最新跌逾5%，渣打 （02888） 跌6%。另外，恒生 （00011） 跌逾2%；東亞 （00023） 跌0.3%；中銀香港 （02388） 跌逾3%。

【10：35】【新股IPO】本港首隻SPAC傳最快本周開始配售 Aquila Acquisition擬集資最多23.4億

【10：32】俄鋁 （00486） 升幅擴大至兩成，高見4.38元。

【10：27】港股低位反彈約350點，恒指最新跌729點，報21176點。

【10：24】【烏克蘭戰爭】科指曾跌5%續破底 騰訊失400元關、美團失150元關

【10：13】美團 （03690） 跌9%，破底低見147.4元；京東 （09618） 跌逾6%，低見240.2元。另外，小米 （01810） 跌半成，破底低見13.04元，阿里巴巴 （09988） 跌逾4%，破底低見93.4元；騰訊 （00700） 跌逾4%，破底低見381元。

【10：08】藥明生物 （02269） 跌逾9%，低見55.1元。

【10：06】大市跌勢略喘定，恒指最新跌幅略收窄至近900點，報21013點，跌892點；科指跌4.9%，報4505點。

【09：58】恒指跌幅擴大至逾1000點，最新跌1065點，報20840點，失守二萬一。

【09：54】【烏克蘭戰爭】國際油價大漲 兩桶油逆市升 中海油曾升半成

【09：54】【烏克蘭戰爭】滙豐渣打齊挫逾6% 歐元兌美元跌穿1.1算創22個月低

【09：54】黃金股隨金價逆市上升，招金 （01818） 升近6%；紫金 （02899） 升近2%；中國黃金 （02099） 升逾8%；山東黃金 （01787） 升逾3%。

【烏克蘭戰爭】金價急升3% 現貨黃金曾觸2000美元

【09：51】恒指早段跌勢加劇，最新跌近935點，報20970點；科指跌5.2%，報4492點。

【09：45】美團 （03690） 跌幅擴大至8%，破底低見151.4元；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌4%，亦齊齊破底，其中騰訊跌穿400元，低見386.4元。

【09：43】微創醫療 （00853） 發盈警，股價跌近8%，破底低見18.1元。微創醫療預計去年虧損2.75億至2.85億美元（約21.45億至22.23億港元），2020年同期則為1.91億美元（約14.90億港元）。

【盈喜盈警】微創醫療料去年虧損擴大至最多22億港元 去年銷售收入錄雙位數增長

【09：42】俄鋁 （00486） 逆市升一成，高見4.09元。

【09：33】滙豐 （00005） 跌近7%，低見47.75元；美團 （03690） 、京東 （09618） 跌6%。

【09：33】港股跌幅擴至800點，報21099點，跌806點。

【09：31】恒指開市後跌逾700點，報21151點，跌755點。科指跌4.3%，報4534點。

【09：27】正式成為藍籌的聯想 （00992） 跌逾2%，農夫山泉 （09633） 跌近3%。

【09：25】【盈喜盈警】維亞生物高開3% 去年扭虧為盈、預告純利不少於2.8億人幣

【09：23】恒生指數低開596點，報21308點。中石油 （00857） 、中海油 （00883） 逆市升逾4%；滙豐 （00005） 跌逾6%；ATM跌逾2%至4%。

【烏克蘭戰爭】美國與歐洲盟友討論禁俄油進口 油價急升9%

【09：13】期指開報21382點，跌455點。

【08：41】恒指黑期跌約615點，報21276點。道指期貨跌364點，報33250點。

【08：37】【業績│煤炭股】鄭煤機去年淨利潤大增55% 接近盈喜上方指引

【08：22】【盈喜盈警】中國儒意發盈喜 預期年度多賺約92倍至100倍

【08：06】【新股IPO】蔚來明日起告知轉移至香港A類普通股數目

【07：45】港股ADR收報21521點，跌384點或1.8%。滙豐 （00005） ADR折合報48.81元，較港收市價低2.69元或5.2%。騰訊 （00700） ADR折合報393.76元，較港收市價低9.44元或2.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報98.26元，較港收市價低0.74元或0.7%。

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【07：30】烏克蘭局勢惡化，俄軍攻佔烏最大核電站後，據稱正逼近第二大核設施，市場憂戰事惡化，淡化了美國2月非農就業數據優於預期的好消息，道指上周五一度瀉540點，收市跌179點，報33614點；標指及納指分別挫0.79%及1.66%，收報4328點和13313點。

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責任編輯：梁浩碩