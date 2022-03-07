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【美股開市】俄烏第三輪談判前　道指低開113點　納指升0.2%（不斷更新）

股市 22:32 2022/03/07

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烏克蘭當地居民繼續逃離戰火

俄羅斯烏克蘭談判將展開，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，烏克蘭應當（1）承認克里米亞地區屬於俄羅斯並且承認頓涅茨克和盧甘斯克的獨立。（2）拒絕加入北約，（3）烏克蘭非軍事化。如果烏克蘭能夠接受這些條件，俄羅斯將停止特別軍事行動。

各國均不希望衝突擴大，美國指出，不會設立禁飛區，歐盟的一些西歐成員國本周將對給予烏克蘭候選國資格提出反對意見，另外，德國反對阻止俄羅斯石油進口。

美股開市，道指僅跌113點，納指升0.2%，標指跌0.1%。油價回順至120美元左右，金價回順至升0.6%。

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重點新聞：

（1）科技股相關

【科技股女股神】Cathie Wood：投資者今年趁低加注　料基金未來5年內取得驚人回報

【大行分析】俄羅斯與烏克蘭衝突持續　亞洲科技行業或再受衝擊？

（2）油價相關

【烏克蘭戰爭】歷來3次石油危機均引發全球經濟下滑　3次油價急升原因及影響是甚麼？

【烏克蘭戰爭】美國與歐洲盟友討論禁俄油進口　油價曾彈18%高見139美元

【國際油價】馬斯克繼建議增產石油後　再呼籲歐洲重啟核電廠

【烏克蘭戰爭】油價何處見頂？　部分交易員小注博見200美元

【中國經濟】巴克萊：油價急升對中國帶來3大衝擊　降今年中國GDP預測至4.5%

（3）金價相關

【烏克蘭戰爭】金價急升3%　現貨黃金曾觸2000美元、走近歷史高位

（4）制裁相關

【烏克蘭戰爭】兩大會計師事務所畢馬威及羅兵咸撤出俄羅斯　Netflix等多家企業停俄業務

【烏克蘭戰爭】TikTok撤俄羅斯上載短片功能　罕有中資機構暫停在俄服務

（5）加息相關

【美國加息】中金分析油價三情形對美國通脹影響　若油價大漲、聯儲局上半年或累計加息1厘

【一周前瞻】本周關注第三輪俄烏談判　美2月CPI通脹升幅料逼近8%

*俄烏局勢未明，恒指若失兩萬怎自保？重溫《開市追揸沽》*

即市走勢：

【22：30】美股開市，道指跌113點，納指升0.2%，標指跌0.1%。

【20：58】俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，烏克蘭應當承認克里米亞地區屬於俄羅斯並且承認頓涅茨克和盧甘斯克的獨立。如果烏克蘭能夠接受這些條件，俄羅斯將停止特別軍事行動。

【20：13】美股三大指數期貨跌幅收窄至約1%。

【16：31】道指期貨跌幅擴大至636點，報32978點；標指期貨跌85點，報4243點；納指期貨跌272點或2%，報13565點。

【16：16】【科技股女股神】Cathie Wood：投資者今年趁低加注　料基金未來5年內取得驚人回報

【15：14】【美國加息】中金分析油價三情形對美國通脹影響　若油價大漲、聯儲局上半年或累計加息1厘

【14：02】【烏克蘭戰爭】油價何處見頂？　部分交易員小注博見200美元

【13：00】【國際油價】馬斯克繼建議增產石油後　再呼籲歐洲重啟核電廠

【12：17】道指期貨跌383點，報33231點；標指期貨跌59點，報4269點；納指期貨跌239點或1.7%，報13598點。

【11：29】【蘋果AAPL】郭明錤預測：蘋果新款SE容量高達256GB　全年出貨量達3000萬台

【11：29】【烏克蘭戰爭】歷來3次石油危機均引發全球經濟下滑　3次油價急升原因及影響是甚麼？

【11：09】【烏克蘭戰爭】TikTok撤俄羅斯上載短片功能　罕有中資機構暫停在俄服務

【10：09】【烏克蘭戰爭】金價急升3%　現貨黃金曾觸2000美元、走近歷史高位

【10：06】【烏克蘭戰爭】兩大會計師事務所畢馬威及羅兵咸撤出俄羅斯　Netflix等多家企業停俄業務

【07：56】道指期貨跌319點，報33295點；標指期貨跌58點，報4270點；納指期貨跌258點或1.9%，報13579點。

【07：40】【烏克蘭戰爭】美國與歐洲盟友討論禁俄油進口　油價曾彈18%高見139美元

【07：30】【國際油價】巴菲特增持西方石油、股價大漲18%　馬斯克籲立即增產石油及天然氣

即睇美股上周五收市表現：

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美股上周動態，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

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