【美股期貨】道指期貨跌逾300點、納指期貨跌逾1%（不斷更新）

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俄羅斯、烏克蘭之間的戰爭持續不斷，加上美國國務卿布林肯表示，美國及其盟國正考慮禁止俄羅斯進口石油及天然氣，美國石油價格升至2008年以來的最高水平，美股期貨周一續下挫，道指期貨跌逾300點，納指期貨跌逾1%。烏克蘭談判代表稱，將在周一舉行第三輪俄烏談判。

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重點新聞：

【一周前瞻】本周關注第三輪俄烏談判 美2月CPI通脹升幅料逼近8%

*俄烏局勢未明，恒指若失兩萬怎自保？重溫《開市追揸沽》*

即市走勢：

【12：17】道指期貨跌383點，報33231點；標指期貨跌59點，報4269點；納指期貨跌239點或1.7%，報13598點。

【11：29】【蘋果AAPL】郭明錤預測：蘋果新款SE容量高達256GB 全年出貨量達3000萬台

【11：29】【烏克蘭戰爭】歷來3次石油危機均引發全球經濟下滑 3次油價急升原因及影響是甚麼？

【11：09】【烏克蘭戰爭】TikTok撤俄羅斯上載短片功能 罕有中資機構暫停在俄服務

【10：09】【烏克蘭戰爭】金價急升3% 現貨黃金曾觸2000美元、走近歷史高位

【10：06】【烏克蘭戰爭】兩大會計師事務所畢馬威及羅兵咸撤出俄羅斯 Netflix等多家企業停俄業務

【07：56】道指期貨跌319點，報33295點；標指期貨跌58點，報4270點；納指期貨跌258點或1.9%，報13579點。

【07：40】【烏克蘭戰爭】美國與歐洲盟友討論禁俄油進口 油價曾彈18%高見139美元

【07：30】【國際油價】巴菲特增持西方石油、股價大漲18% 馬斯克籲立即增產石油及天然氣

即睇美股上周五收市表現：

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責任編輯：梁浩碩