【美股期貨】美國傳將禁俄羅斯原油　納指期貨轉跌（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

市場仍憂慮俄羅斯入侵烏克蘭，會導致油價飆升及經濟增長放緩。美股隔晚急挫後，美股期貨周二續向下，道指期貨及納指期貨微跌。美國今日將會公布1月貿易收支、批發庫存數據。

油價成為目前市況風險指標之一，國際能源署（IEA）署長表示，石油價格仍可能繼續上漲，正在與石油生產商與成員國協商。如有需要，IEA將建議釋放更多石油儲備。

彭博引述知情人士透露，拜登政府準備在沒有歐洲盟友的情況下，最早周二對美國進口俄羅斯能源實施禁令。

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即市走勢：

【21：43】道指期貨升20點，納指期貨轉跌逾0.2%。

【20：13】道指期貨升226點，納指期貨升0.7%。

【18：18】道指期貨跌17點，納指期貨跌3點。銀行股盤前上漲，瑞銀（美：UBS）漲近5%。

【16：31】歐洲股市上升，意股升3%，法股升2.5%，德股升1.8%。美股期貨跌轉升，道指期貨升逾百點。

【13：22】道指期貨跌119點，報32698點；標指期貨跌13點，報4187點；納指期貨跌48點或0.4%，報13271點。

【12：19】【烏克蘭戰爭】俄羅斯威脅切斷北溪1號、向歐洲停供天然氣 歐盟擬今年削80%俄天然氣進口

【10：24】【金價】高盛上調3至12個月金價預測 半年內可見2500美元

【10：16】【美股焦點】Google有意競購網絡安全公司Mandiant 早前傳微軟有意收購

【08：33】【全球富豪】 股神巴菲特跌市身家逆市增 重返全球富豪前五大行列

*俄烏局勢未明，恒指若失兩萬怎自保？重溫《開市追揸沽》*

==以下3月7日（周一）股市==

俄烏第三輪談判最終無實質成果，戰事持續，能源、食品及金屬價格急升，投資者憂慮經濟面臨衰退及滯脹風險，環球主要股指步入技術性熊市 ； 美股周一繼續向下，道指一度瀉逾800點，納指瀉3.6%。

即睇美股收市：

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道指收市跌797點或2.37%，報32817點；標指挫2.95%，收報4201點；納指下滑482點，收報12830點。

俄烏第三輪談判只在改善人道主義救援通道的物流運輸上，取得一點成果，停火磋商將繼續進行。美國國防部官員稱，俄羅斯幾乎把原先部署在烏克蘭邊境的19萬軍隊，全部投入對烏作戰 ； 但在烏克蘭首都基輔與其他主要城市的戰事，仍陷入膠着狀態 ， 俄軍持續動用導彈攻擊烏克蘭目標。

美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）表示，美國正在與其歐洲盟友合作，共同研究禁止進口俄羅斯石油的可能性。不過，德國總理肖爾茨警告，不要將俄羅斯油氣列入西方對俄入侵烏克蘭的制裁當中，這將威脅歐洲的能源安全。

西方對俄制裁措施持續升級，令布油一度逼近140美元，歐洲天然氣曾暴升80%；糧食、金屬等大宗商品亦大幅上漲，倫鎳日內曾漲38%。

市場憂慮戰事升級拖累經濟增長，紛紛轉向避險資產，金價曾突破2,000美元，創逾年半新高 ； 美滙指數高見99.42，升0.78%。美國10年期債息一度突破1.8厘。

美銀分析師說，如果俄羅斯大部分石油出口被切斷，可能會出現500萬桶或更大的缺口，這意味著油價可能攀升到200美元。摩根大通分析師本周說，今年油價可能飈升到每桶185美元。

歐股早段重挫，德法股市曾跌5%，雙雙步入熊市 ； Stoxx 600收市仍挫1.1%，報417點。

大摩策略師Michael Wilson表示，在接下來6至8周內，下行風險仍然非常高，建議保持防禦性，降低風險，尋找具有卓越運營效率和盈利穩定性的公司。花旗策略師Jamie Fahy等人表示，企業獲利指標轉為負值，削減了該行對風險資產前景的信心，在全球央行都在抽走流動性之際，企業業績至關重要。

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重點新聞：

（1）科技股相關

【科技股女股神】Cathie Wood：投資者今年趁低加注 料基金未來5年內取得驚人回報

【大行分析】俄羅斯與烏克蘭衝突持續 亞洲科技行業或再受衝擊？

（2）油價相關

【烏克蘭戰爭】歷來3次石油危機均引發全球經濟下滑 3次油價急升原因及影響是甚麼？

【烏克蘭戰爭】美國與歐洲盟友討論禁俄油進口 油價曾彈18%高見139美元

【國際油價】馬斯克繼建議增產石油後 再呼籲歐洲重啟核電廠

【烏克蘭戰爭】油價何處見頂？ 部分交易員小注博見200美元

【中國經濟】巴克萊：油價急升對中國帶來3大衝擊 降今年中國GDP預測至4.5%

（3）金價相關

【烏克蘭戰爭】金價急升3% 現貨黃金曾觸2000美元、走近歷史高位

（4）制裁相關

【烏克蘭戰爭】兩大會計師事務所畢馬威及羅兵咸撤出俄羅斯 Netflix等多家企業停俄業務

【烏克蘭戰爭】TikTok撤俄羅斯上載短片功能 罕有中資機構暫停在俄服務

（5）加息相關

【美國加息】中金分析油價三情形對美國通脹影響 若油價大漲、聯儲局上半年或累計加息1厘

【一周前瞻】本周關注第三輪俄烏談判 美2月CPI通脹升幅料逼近8%

即市走勢：

【01：57】烏克蘭方面表示，在與俄羅斯的談判中，未就停火協議取得重要進展，將繼續與俄羅斯進行談判

【01：35】據衛星新聞，德國總理朔爾茨與美國、英國和法國領導人討論烏克蘭戰略。朔爾茨表示，德國加大對烏克蘭的財政援助，包括通過軍火供應。

【01：35】據伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）：伊朗首席核談判代表將於周一返回德黑蘭進行磋商

【01：27】聲明草案顯示，歐盟領導人將在本周的峰會上同意，逐步消除對俄羅斯天然氣、石油和煤炭進口的依賴。

並且歐盟領導人將在峰會上，同意加快可再生能源的開發，促進歐洲天然氣和電力網絡的互聯互通。

【01：17】倫鎳觸及每噸50000美元關，漲逾71%，創2007年5月以來新高。

【01：02】道指跌幅擴大至逾600點，現跌624點或1.86%；標指跌幅達2.%，報4242點；納指再度跌超2%。

【00：59】市場消息：美國參眾兩院貿易委員會的兩黨領導人宣布，就暫停與俄羅斯和白俄羅斯的正常貿易關係立法達成協議。

【00：40】道指下跌550點或1.6%，美國運通跌約5.5%表現最差，耐克、Visa、麥當勞均跌超4%，卡特彼勒則維持3.4%的漲幅。標普500指數和納指也跌約1.8%。

【00：40】德國DAX指數收盤進入熊市。歐股主要指數普遍收跌，德國DAX30指數跌2.01%，英國富時100指數跌0.44%，法國CAC40指數跌1.31%

【00：40】歐元區藍籌股指數陷入熊市行情，歐洲STOXX 600指數初步收跌0.99%，報417.61點。

富時泛歐績優300指數初步收跌0.83%，歐元區STOXX 50指數初步收跌0.88%。

【00：38】美股WSB概念股普遍下跌，遊戲驛站（美：GME）跌10%，維視圖象（美：MVIS）跌近6%，Rocket Companies（美：RKT）跌近5%，AMC院線（美：AMC）跌近2%。

【00：33】美國務卿：美國仍不考慮在烏克蘭設立禁飛區

當地時間3月7日，美國國務卿布林肯在訪問拉脫維亞時公布近期美向烏克蘭提供援助的發放情況。關於當前俄烏局勢美國方面的舉措，布林肯表示，美國的目的是盡快結束戰爭，而不是擴大衝突，因此在烏克蘭設置禁飛區依然不在美國的考慮範圍內。

【00：27】烏克蘭基礎設施部長表示，截至週日，烏克蘭基礎設施遭受的戰爭損失已達100億美元

【00：26】俄國防部：頓涅茨克和盧甘斯克部隊新控制多個村鎮

根據俄羅斯國防部3月7日晚發布的公告，盧甘斯克和頓涅茨克部隊繼續向前推進，分別新控制了7座和5座村鎮。俄國防部稱，從莫斯科時間7日上午10時開始，根據宣佈的「靜默狀態」，所有的軍事行動已經完全停止。

根據國防部的公告，俄軍部隊新控制了5座村鎮並向所有平民提供人道主義援助。俄軍繼續對烏克蘭軍事基礎設施進行打擊，俄空天軍摧毀了26個軍事設施，包括2個指揮所、1個雷達站、5個彈藥庫和11個武器和軍事裝備集結區。

【00：23】市場研究機構IHS MARKIT：俄羅斯5年期信貸違約掉期（CDS）從當天早段2619個基點，攀升至創紀錄的2757個基點。

【00：17】據俄羅斯衛星網：加拿大對克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）、俄羅斯億萬富歐柏嘉（Oleg Deripaska）、今日俄羅斯主編Simonyan實施制裁。

【00：08】斯里蘭卡放鬆滙率掛鈎政策，斯里蘭卡盧比/美元滙率上限為230。聲明顯示，斯里蘭卡將繼續密切關注新興宏觀經濟和金融市場的發展，酌情採取更多措施促進經濟穩定。

【00：07】美國抗疫概念股部分走低，Moderna（美：MRNA）跌近6%，諾瓦瓦克斯醫藥（美：NVAX）跌5.5%，BioNTech SE（美：BNTX）跌近5%，Ocugen（美：OCGN）跌4.5%。

【23：59】美股跌幅擴大，道指跌390點，納指跌1.5%，標指跌1.2%。

【23：51】納指跌幅擴大至2%，大型科技股、熱門中概股、新能源車股持續走低。Meta Platforms（美：FB）盤中下跌4.6%，股價從9月的高峰下跌50%。

【23：42】現貨黃金漲幅重新擴大至1%，重返1990美元，逼近歐市早盤錄得的日高2002.59美元。

美元兌日元漲幅重新擴大至0.5%，報115.40。

美國三大股指均跌逾1%，道指跌逾400點或1.2%，標指跌逾1.5%，納指跌約2%。

【23：38】歐盟稱將在未來幾天討論烏克蘭入盟事宜

當地時間3月7日，歐洲理事會主席米歇爾在社交媒體上表示，歐盟領導人將在未來幾天討論烏克蘭入盟事宜。米歇爾指出：「歐盟對烏克蘭的支持、友誼和前所未有的援助是堅定的，我們將在接下來幾天討論有關烏克蘭加入歐盟的申請問題。」

按照計劃，歐盟27個成員國領導人將於本月10日在法國巴黎舉行非正式峰會，烏克蘭局勢無疑將成為與會各方關注的最重要議題。

【22：36】倫敦黃金市場協會（LMBA）暫停6家俄羅斯黃金冶煉廠的「優良交貨商資格」。

【22：30】美股開市，道指跌113點，納指升0.2%，標指跌0.1%。

【20：58】俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，烏克蘭應當承認克里米亞地區屬於俄羅斯並且承認頓涅茨克和盧甘斯克的獨立。如果烏克蘭能夠接受這些條件，俄羅斯將停止特別軍事行動。

【20：13】美股三大指數期貨跌幅收窄至約1%。

【16：31】道指期貨跌幅擴大至636點，報32978點；標指期貨跌85點，報4243點；納指期貨跌272點或2%，報13565點。

【16：16】【科技股女股神】Cathie Wood：投資者今年趁低加注 料基金未來5年內取得驚人回報

【15：14】【美國加息】中金分析油價三情形對美國通脹影響 若油價大漲、聯儲局上半年或累計加息1厘

【14：02】【烏克蘭戰爭】油價何處見頂？ 部分交易員小注博見200美元

【13：00】【國際油價】馬斯克繼建議增產石油後 再呼籲歐洲重啟核電廠

【12：17】道指期貨跌383點，報33231點；標指期貨跌59點，報4269點；納指期貨跌239點或1.7%，報13598點。

【11：29】【蘋果AAPL】郭明錤預測：蘋果新款SE容量高達256GB 全年出貨量達3000萬台

【11：29】【烏克蘭戰爭】歷來3次石油危機均引發全球經濟下滑 3次油價急升原因及影響是甚麼？

【11：09】【烏克蘭戰爭】TikTok撤俄羅斯上載短片功能 罕有中資機構暫停在俄服務

【10：09】【烏克蘭戰爭】金價急升3% 現貨黃金曾觸2000美元、走近歷史高位

【10：06】【烏克蘭戰爭】兩大會計師事務所畢馬威及羅兵咸撤出俄羅斯 Netflix等多家企業停俄業務

【07：56】道指期貨跌319點，報33295點；標指期貨跌58點，報4270點；納指期貨跌258點或1.9%，報13579點。

【07：40】【烏克蘭戰爭】美國與歐洲盟友討論禁俄油進口 油價曾彈18%高見139美元

【07：30】【國際油價】巴菲特增持西方石油、股價大漲18% 馬斯克籲立即增產石油及天然氣

即睇美股上周五收市表現：

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責任編輯：梁浩碩