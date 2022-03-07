【美股期貨】三大指數期貨跌幅收窄至1%　歐股跌不足2%（不斷更新）

▲ 烏克蘭當地居民繼續逃離戰火

俄羅斯、烏克蘭之間的戰火持續不斷，加上美國國務卿布林肯表示，美國及其盟國正考慮禁止俄羅斯進口石油及天然氣，美國原油價格升至2008年以來的最高水平，紐約期油一度130美元，避險意識高漲，金價曾見2000美元，美股期貨周一續下挫，道指期貨跌逾600點，納指期貨跌2%。

烏克蘭談判代表稱，將在周一舉行第三輪俄烏談判。

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重點新聞：

（1）科技股相關

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（2）油價相關

【烏克蘭戰爭】歷來3次石油危機均引發全球經濟下滑 3次油價急升原因及影響是甚麼？

【烏克蘭戰爭】美國與歐洲盟友討論禁俄油進口 油價曾彈18%高見139美元

【國際油價】馬斯克繼建議增產石油後 再呼籲歐洲重啟核電廠

【烏克蘭戰爭】油價何處見頂？ 部分交易員小注博見200美元

【中國經濟】巴克萊：油價急升對中國帶來3大衝擊 降今年中國GDP預測至4.5%

（3）金價相關

【烏克蘭戰爭】金價急升3% 現貨黃金曾觸2000美元、走近歷史高位

（4）制裁相關

【烏克蘭戰爭】兩大會計師事務所畢馬威及羅兵咸撤出俄羅斯 Netflix等多家企業停俄業務

【烏克蘭戰爭】TikTok撤俄羅斯上載短片功能 罕有中資機構暫停在俄服務

（5）加息相關

【美國加息】中金分析油價三情形對美國通脹影響 若油價大漲、聯儲局上半年或累計加息1厘

【一周前瞻】本周關注第三輪俄烏談判 美2月CPI通脹升幅料逼近8%

*俄烏局勢未明，恒指若失兩萬怎自保？重溫《開市追揸沽》*

即市走勢：

【20：13】美股三大指數期貨跌幅收窄至約1%。

【16：31】道指期貨跌幅擴大至636點，報32978點；標指期貨跌85點，報4243點；納指期貨跌272點或2%，報13565點。

【16：16】【科技股女股神】Cathie Wood：投資者今年趁低加注 料基金未來5年內取得驚人回報

【15：14】【美國加息】中金分析油價三情形對美國通脹影響 若油價大漲、聯儲局上半年或累計加息1厘

【14：02】【烏克蘭戰爭】油價何處見頂？ 部分交易員小注博見200美元

【13：00】【國際油價】馬斯克繼建議增產石油後 再呼籲歐洲重啟核電廠

【12：17】道指期貨跌383點，報33231點；標指期貨跌59點，報4269點；納指期貨跌239點或1.7%，報13598點。

【11：29】【蘋果AAPL】郭明錤預測：蘋果新款SE容量高達256GB 全年出貨量達3000萬台

【11：29】【烏克蘭戰爭】歷來3次石油危機均引發全球經濟下滑 3次油價急升原因及影響是甚麼？

【11：09】【烏克蘭戰爭】TikTok撤俄羅斯上載短片功能 罕有中資機構暫停在俄服務

【10：09】【烏克蘭戰爭】金價急升3% 現貨黃金曾觸2000美元、走近歷史高位

【10：06】【烏克蘭戰爭】兩大會計師事務所畢馬威及羅兵咸撤出俄羅斯 Netflix等多家企業停俄業務

【07：56】道指期貨跌319點，報33295點；標指期貨跌58點，報4270點；納指期貨跌258點或1.9%，報13579點。

【07：40】【烏克蘭戰爭】美國與歐洲盟友討論禁俄油進口 油價曾彈18%高見139美元

【07：30】【國際油價】巴菲特增持西方石油、股價大漲18% 馬斯克籲立即增產石油及天然氣

即睇美股上周五收市表現：

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責任編輯：梁浩碩