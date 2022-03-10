【美股市況】大宗商品回軟　道指漲逾700點　納指升3% 銀行股抽升（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

外圍大反彈，歐洲股市愈升愈有，德股升幅擴大至6%。油價回落，紐約期油跌穿120美元關口；金價大跌近3%，一舉跌穿2000美元。烏克蘭總統澤倫斯基表示，不要求讓烏克蘭加入北約。俄羅斯外交部發言人表示，俄羅斯外交部長和烏克蘭外交部長計劃在土耳其安塔利亞進行接觸。

俄羅斯周三同意在烏克蘭部分地區開放人道走廊，另邊廂，據報德國阻攔歐盟擴大對俄羅斯的SWIFT禁令，擔心會危及能源供應。

最新外圍消息：（1）烏克蘭國家能源公司表示，切爾諾貝利核電站及其安全系統已完全斷電，較早前指，核電站電力不足，可能釋放放射物質。 （2）俄羅斯指美國制裁，是一場經濟戰爭；（3）內地傳媒指，俄羅斯對外經濟銀行自3月9日起，推人民幣存款業務，最高利息為8厘。

美國今日將會公布MBA抵押貸款申請，1月JOLTs職位空缺數。

格羅斯：美債長達30年的牛市面臨終結

著名基金管理人、人稱「債王」的格羅斯(Bill Gross)表示，如果10年期美債收益率上升0.25個百分點至2.15%，美國債券收益率長達30年的下行趨勢將會被打破；這也是金融市場上「最驚人的趨勢線」之一。

格羅斯稱，儘管避險吸引力推動10年期國債收益率周一跌至1.666%，創下今年首周以來最低水平，但由於通脹率上升，美國國債是一個「風險投資」。聯儲局這麼長時間把利率維持在這麼低的水平是「非常錯誤的」，他表示，隨著利率上升，投資回報率可能會從近年來的10%至20%，降至5%至6%。

貝萊德CEO警告全球客戶：通脹將「超出我們的預期」，央行恐怕缺乏足夠的貨幣政策工具來應對挑戰

貝萊德首席執行官Larry Fink稱，烏克蘭危機正導致全球經濟發生深刻變化，這將意味著通脹會上升。Fink周二在與數千全球客戶舉行的電話會議上表示，這場戰爭正加速逆全球化進程，並導致能源和食品價格大幅上漲。這些因素，加之「全球政府糟糕的長期規劃」，將意味著消費者成本上升。

他直言「通脹率將超出我們的預期……（各大）央行可能沒有足夠多的貨幣政策工具，來應對其中一些結構性挑戰……地緣政治在短期內將比更便宜的商品更重要……這展現了資本市場的力量：市場如何將資本配置到那些在這個體系內發揮建設性作用的地方，多麼快就能對那些在這個體系外運作的地方說不。」

美股午市升700點 大型科技股領跑

美股周三午市繼續攀升，道指上漲700點，納指漲3%。大型科技股領跑。國際原油期貨下挫逾7%。航空板塊造好，油氣板塊表現低迷。俄烏外長有望於10日舉行會談。原油等大宗商品期貨價格回落。

本港時間今晨1時26分，道指漲702點，漲幅為2.15%，報33335點；納指漲381點，漲幅為3%，報13177點；標指漲105點，漲幅為2.54%，報4276點。

投資者繼續評估石油、汽油、天然氣和貴金屬等大宗商品價格飈升帶來的不確定性。周二美國宣布禁止進口俄羅斯石油，推動油價急飈。

隨著投資者關注通脹上行的總體趨勢，美債息也出現上漲，10年期債息升約3.7個基點，升至1.91厘。

油價回落，導致美股油氣板塊普遍下跌，航空股普遍走強，原材料和金融板塊升逾4%領漲大市。

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即市走勢：

【01：12】美、布兩油持續下行，布蘭特期油跌逾8%，報119.03美元，紐約期油跌7.11%，報115.87美元；此前阿聯酋方面稱將鼓勵OPEC+考慮提高產量

【01：05】道指漲幅擴大至逾700點，成分股Salesforce.com漲6.5%領跑，耐克漲超5.8%，美國運通漲5.1%，摩根大通漲超4.7%，高盛漲4.5%。納指亦升3.2%；標指升2.5%

【00：57】英國外交大臣特拉斯：希望看到全面迅速的禁令，以及七國集團停止使用俄羅斯的石油和天然氣，指決心繼續加強北約，並且將加強在世界各地建立經濟、安全聯盟，包括與印度、海灣國家的聯盟，以進一步孤立俄羅斯

【00：57】熱門中概股大漲 蔚來、理想汽車漲逾13%

美股熱門中概股大漲，蔚來、理想汽車漲逾13%，嗶哩嗶哩漲逾12%，小鵬汽車漲逾10%，拼多多漲逾8%，京東漲逾5%，百度漲逾4%。

【00：55】阿聯酋態度急轉 表態將敦促OPEC+加快增產

阿聯酋表示將呼籲OPEC+成員國加快提高石油產量，這個戲劇性的反轉，可能令阿聯酋與其他OPEC+產油國形成對立。

據英國《金融時報》報道，阿聯酋駐美國大使Yousef al-Otaiba表示，「我們贊成增產，會鼓勵OPEC考慮提高量。」OPEC+迄今一直拒絶白宮和其他主要石油消費國關於加快增產的呼籲，稱近期布蘭特原油飈升至近每桶140美元，主要原因是地緣政治緊張局勢，而不是真正的供應短缺。

在最近一次會議上，OPEC+只經過13分鐘討論，就決定堅持其緩步增產計劃。

【00：47】納指漲3%，升381點，報13177點；道指升673點或逾2%；標指亦升逾2.2%

【00：41】美、布兩油下挫逾2美元，布蘭特原油跌至120美元下方，跌幅7.45%；紐約期油現報116.15美元，跌逾7%。

【00：34】歐洲股市大幅收漲，投資者抄底，德國股市結束兩天陷入熊市

德國DAX30指數收漲912點，漲幅7.11%，報13743點；

英國富時100指數收漲194點，漲幅2.79%，報7158點；

法國CAC40指數收漲391點，漲幅6.57%，報6354點；

歐洲斯托克50指數收漲235點，漲幅6.72%，報3740點；

西班牙IBEX35指數收漲346點，漲幅4.45%，報8129點；

意大利富時MIB指數收漲1406點，漲幅6.29%，報23744點

【00：30】美股半導體板塊漲幅居前，意法半導體(美：STM)漲7.6%，英偉達(美：NVDA)漲超5%，台積電(美：TSM)漲4.2%，安森美半導體(美：ON)漲近4%。

【00：20】捷克央行行長：不確定利率是否會在3月份的下一次政策會議上上調；如果利率在3月份上調，那將會是小幅調整。

【00：14】肯尼亞石油部：很難預測全球能源市場波動何時結束，這種情況可能會持續3或4年，指美國對俄羅斯能源進口的禁令是政治性的，而不是為了穩定市場

【00：09】LME三個月期鋁跌3%至3,392美元/噸。

【23：57】LME三個月期鋅跌逾5%，至3925美元/噸。

【23：46】克里姆林宮：普京和德國總理朔爾茨討論在烏克蘭問題上的外交選項。

【23：42】納指漲幅一度超過3%，個股Match集團漲逾11.6%，Booking漲逾9.1%，TEAM漲逾8.7%，拼多多漲逾8.6%，英偉達漲逾6.5%，ASML漲5.7%，網易漲5.6%，京東漲逾5.3%。

德國DAX指數目前漲逾6.6%，法國股指漲6.2%，意大利股指漲約5.8%，英國股指漲2.3%。

【23：36】芯片股、科技股、熱門中概股持續走高，納指漲幅擴大至3%。

【23：33】紐約原油上揚逾0.8美元，EIA精煉油庫存減少逾500萬桶，使得油價整體跌幅略有收窄

紐約原油價格短線波動0.85美元，最高觸及118.53美元，跌幅收窄至不足4.5%，此前美國能源信息署（EIA）發布的政府版原油庫存周報顯示，3月4日當周，美國EIA原油庫存下降逾186萬桶，降幅超過分析師預期，庫欣原油庫存下降不足60萬桶，成品油庫存減少140萬桶、精煉油庫存下降逾520萬桶。

3月8日美股收市後，美國石油協會（API）發布的行業版庫存周報顯示，3月4日當周，美國API原油庫存最近超過281萬桶，API庫欣原油庫存下降約37萬桶，API成品油汽油庫存下降將近200萬桶、餾分油庫存下降大約550萬桶。

【23：27】烏總統辦公室副主任：若提供安全保障 烏克蘭準備討論中立地位問題

當地時間9日，烏克蘭總統辦公室副主任表示，如果提供安全保障，基輔當局準備討論該國的中立地位。當天稍早前，烏克蘭總統辦公室主任顧問在接受烏克蘭媒體採訪時表示，烏克蘭已經做好與俄羅斯就中立地位進行談判的準備，但必須獲得安全保障。

【23：21】道指升609點，納指升2.8%。

【23：04】美股新能源車股漲幅擴大，理想汽車(美：LI)漲超10%，小鵬汽車(美：XPEV)漲超9%，法拉利(美：RACE)、Lordstown Motors(美：RIDE）漲超7%，蔚來汽車(美：NIO)、Rivian(美：RIVN)漲約6.8%，通用汽車(美：GM)、法拉第未來(美：FFIE)漲超5%，豐田汽車(美：TM)漲4.9%，小牛電動(美：NIU)、Lucid Group(美：LCID)漲近4%。

【22：30】美股開市，道指升558點，納指升2.6%，標指升1.9%。

【22：21】歐股升幅擴大，德股升逾6%。油價金價大跌。布油跌近6%至120美元。金價跌近3%，報1987美元。

【21：37】道指期貨升逾600點

【21：14】道指期貨升532點，納指期貨升2.3%。

【19：41】俄羅斯指美國制裁，是一場經濟戰爭

【17：36】道指期貨升467點，納指期貨升1.8%。

【17：35】歐洲股市高開高走，大幅上漲逾4%，德股升4.9%，創2020年11月以來最大漲幅。

*俄烏局勢未明，恒指若失兩萬怎自保？重溫《開市追揸沽》*

【15：33】俄羅斯外交部發言人表示，俄羅斯外交部長和烏克蘭外交部長計劃在土耳其安塔利亞進行接觸。道指期貨升289點，報32922點；標指期貨升39點，報4209點；納指期貨升131點或1%，報13398點。

【15：04】【烏克蘭戰爭】惠譽將俄羅斯主權債評級進一步降至C 料俄債很快違約

【14：35】【烏克蘭戰爭】勞力士停向俄羅斯出口 Swatch、歷峯等瑞士鐘錶已暫停出口

【12：55】道指期貨升194點，報32826點；標指期貨升25點，報4195點；納指期貨升69點或0.5%，報13337點。

【11：33】【美股焦點】Netflix：現無計劃加入廣告服務 但不排除日後可能性

【10：54】【烏克蘭戰爭】美國據報據放鬆對委內瑞拉的原油制裁 條件是向美國出口部分原油

【10：52】【烏克蘭戰爭】美商務部長警告中資公司協助俄羅斯將被制裁 點名中芯

【10：11】【烏克蘭戰爭】瑞信：若俄羅斯原油及天然氣全被禁、能源價格將攀升至難以估計的水平 推薦7股

【08：42】【烏克蘭戰爭】新債王岡拉克：油價將升至200美元 警告美國經濟或陷滯脹

【08：17】【烏克蘭戰爭】LME預計在3月11日前不會重啟鎳交易 將設定10%漲跌幅限

==以下3月8日（周二）股市==

美國總統拜登宣布禁止入口俄羅斯石油和能源，刺激油價飇升，布蘭特期油高見133美元。美股如坐過山車，道指曾勁彈585點，其後升幅逐步收窄，尾市倒跌。

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烏克蘭戰事未停，加上制裁俄羅斯導致大宗商品價格混亂，美股波動加劇。道指收市挫184點，報32632點；標指及納指分別回落0.72%及0.28%，報4170點和12795點。

另一方面，蘋果公司發布多款新產品，包括第3代iPhone SE、墨綠色iPhone13及iPhone 13 Pro、Mac Studio、配備蘋果M1晶片的新款iPad Air。第3代iPhone SE分64GB、128GB 和 256GB 型號，售價由 3,699港元起。周五（11日）香港時間晚上9時起接受預訂，下周五（18日）正式發售。蘋果股價報158.44美元，跌0.54%。

投資者繼續關注俄烏戰事發展，烏克蘭總統澤連斯基表示，烏方可以就克里米亞和頓巴斯地區人民將如何生活的問題，與俄羅斯進行討論，並尋求妥協方案。

大宗商品價格劇烈波動，紐約期油最高見129.44美元，收報123.7美元，升4.3美元或3.6%；布蘭特期油最高見133.15美元，收報127.98美元，升4.77美元或3.87%。

國際能源署（IEA）署長表示，石油價格仍可能繼續上漲，正在與石油生產商與成員國協商。如有需要，IEA將建議釋放更多石油儲備。

俄羅斯警告，若西方拒絕進口俄油，油價或升至每桶逾300美元，並威脅會關閉與德國的主要天然氣管道。

此外，美國共和民主兩黨即將就為政府提供運作資金的開支法案達成共識，法案將令聯邦政府部門有資金運作至9月底，法案包含國防經費、援助烏克蘭及應對新冠疫情的撥款。據報短期開支法案包括向美國國防部提供1.5萬億美元經費、援助烏克蘭的20億美元、抗疫撥款150億美元等。

避險需求增，現貨金高見2071.7美元，創19個月以來最高位。高盛上調一年內金價目標至2500美元。

美國1月貿易逆差擴大9.4%，至897億美元，創紀錄最大貿赤，預期為逆差873億美元；前月為逆差819.6億美元。期內，進口升1.2%，至3,140.9億美元；出口下降1.7%，至2,244億美元。

拜登：美國將禁止進口俄羅斯石油，天然氣和其他能源

彭博社報道，拜登宣布禁止進口俄羅斯石油和能源，指不會給普京提供戰爭資金，又說歐洲盟友可能無法加入行動，正在與歐洲、俄羅斯能源合作夥伴密切合作，仍然團結一致繼續向俄羅斯施壓。

拜登在講話中承認，汽油價格將進一步上漲，但警告石油天然氣行業「不准過度漲價」，更不應「壓榨」美國消費者，美國正設法確保全球能源供應具有可靠性。

根據美國能源信息管理署的數字，2021年美國每天從俄羅斯進口約67.2萬桶石油，約佔美國市場8%。

同日較早時，英國宣布將在2022年底前逐步停止進口俄羅斯石油，以進一步制裁俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，英國商務大臣在推特發布的一份聲明中說：這種過渡安排將給市場、企業和供應鏈足夠的時間來最取代俄羅斯進口產品。

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即市走勢：

【01：41】美股三大股指持續走高，納指漲幅擴大至2%，道指漲1.37%，標指漲1.21%。

【01：39】英國首相約翰遜會見波蘭總理，雙方同意建立更深層次戰略關係

當地時間3月8日，英國首相約翰遜在首相府與波蘭總理莫拉維茨基進行會談。約翰遜稱讚波蘭方面對烏克蘭提供的人道主義援助，並表示，如果需要，英國隨時準備對波蘭提供相應支持。兩國領導人一致認為，英國和波蘭應繼續共同努力，確保防禦性援助到達烏克蘭。此外，兩人也同意將在未來幾天和幾周內繼續保持密切聯繫，並將努力建立更深層次的戰略關係。

【01：16】道指急漲近350點或逾1%，納指亦升逾1.2%，標指微跌8點

【01：14】英國首相約翰遜：英國和盟國決心繼續提供烏克蘭自衛所需的武器

【01：11】美國白宮：拜登將簽署一項行政命令，禁止美國從俄羅斯進口石油、液化天然氣和煤炭。該行政命令將禁止美國人資助或允許外國公司在俄羅斯投資生產能源。

【01：05】美國能源部：紐約原油今年料將漲至100美元上方，上調明年美國石油產量預期

美國能源信息署（EIA）：上調2022年美國石油產量預期至1,203萬桶/日（之前預計產出1,197萬桶/日），上調2023年預期至1,299萬桶/日（之前料為1,260萬桶/日）。上調2023年產量增速預期至9.6萬桶/日，之前預計將增長6.3萬桶/日。

預計2022年紐約原油價格為101.17美元/桶（之前預計為79.35美元/桶），預計2023年為84.98美元/桶（之前預計為64.48美元/桶）。

【01：00】市場研究機構IHS MARKIT：俄羅斯5年期信貸違約掉期（CDS）從周一的2700個基點攀升至2926個基點

【00：58】卡塔爾國家石油生產商調高4月全球官方原油售價

卡塔爾能源公司宣布上調今年4月面向全球所有地區出口的官方原油售價，其中海上原油售價較迪拜/阿曼基準報價每桶溢價3.9美元，陸上原油售價較迪拜/阿曼基準報價每桶溢價4.75美元，相比3月的售價每桶分別提高1.7美元和2.1美元。

【00：56】當地時間3月8日，俄羅斯在歐盟法院反對歐盟制裁

【00：52】美元兌加元站上1.29，刷新去年12月以來新高，漲0.62%。

【00：49】英國首相約翰遜：禁止俄羅斯石油進口是第一步，我們將有一個重建烏克蘭的馬歇爾計劃。

【00：47】英國宣布將在2022年底前停止進口俄羅斯石油

當地時間3月8日，英國宣布計劃將在2022年底前停止進口俄羅斯石油和相應石油產品，以進一步加強對俄制裁。預計英國將逐步調整從美國和中東購買石油。目前，英國尚未宣布是否停止從俄羅斯進口天然氣。

3月8日當天，美國也宣布禁止所有俄羅斯石油的進口。

【00：45】據市場消息：俄羅斯今天在歐盟法院對歐盟制裁提出挑戰。

【00：40】歐洲股市收市個別發展，法德股微跌英股穩

英國富時100指數收漲4點，漲幅0.07%，報6964點；

法國CAC40指數收跌19點，跌幅0.32%，報5962點；

德國DAX30指數收跌3點，跌幅0.02%，報12831點；

西班牙IBEX35指數收漲138點，漲幅1.8%，報7783點；

意大利富時MIB指數收漲177點，漲幅0.8%，報22338點

【00：35】俄羅斯中央銀行決定3月9日繼續暫停莫斯科交易所的股票交易。

【00：23】通用電氣暫停在俄羅斯的所有業務。

【00：23】美國眾議院多數黨領袖霍耶：眾議院最早可能在周二，就禁止進口俄羅斯石油和其他能源的法案進行投票。

【00：19】俄羅斯總統普京與以色列總理貝內特通電話

當地時間3月8日，俄羅斯總統普京與以色列總理貝內特通電話，討論在烏克蘭的特別軍事行動。普京介紹3月7日俄羅斯與烏克蘭在白俄羅斯舉行的會談成果。

【00：19】據悉，莫斯科股市將於3月9日休市，莫斯科的盧布交易將於3月10日重新開放

【00：10】美國國會眾議院將推進禁止美國進口俄羅斯石油的立法

當地時間3月8日早，美國國會眾議院議長佩洛西向其核心小組成員宣布，眾議院將推進禁止美國進口俄羅斯石油的立法。據美國有線電視新聞網報道，佩洛西還對小組成員表示，白宮近幾天來一直告訴佩洛西，拜登總統將宣布一項禁令，禁止美國進口俄羅斯石油。

【00：04】納指及道指止跌，暫錄24點及15點升幅；標指仍跌0.5%

【23：48】倫敦金屬交易所：在暫停鎳交易期間，暫停公布鎳合約的官方價格和收市價是合適的。

【23：46】COMEX期金即市漲4%，現報2074.00美元。

【23：39】德國：做好了俄羅斯停止向歐洲輸氣的準備

德國經濟部長Robert Habeck表示，如果俄羅斯決定限制能源供應，德國準備了應對措施。但他警告稱，所有工業部門都將受到影響。

在與德國各州能源部長開會後，作為能源政策負責人的Habeck周二在柏林的新聞發布會上表示，「如果普京削減對歐洲和德國的出口，我們做好了準備，我們可以應付下來。我們有三個月的石油儲備，還可以在冬季和夏季使用天然氣儲備。」

【23：12】道指跌184點，納指跌0.9%，標指跌0.8%。

【22：32】美股開市，道指升10點，納指跌0.4%，標指跌0.1%。

【21：43】道指期貨升20點，納指期貨轉跌逾0.2%。

【20：13】道指期貨升226點，納指期貨升0.7%。

【18：18】道指期貨跌17點，納指期貨跌3點。銀行股盤前上漲，瑞銀（美：UBS）漲近5%。

【16：31】歐洲股市上升，意股升3%，法股升2.5%，德股升1.8%。美股期貨跌轉升，道指期貨升逾百點。

【13：22】道指期貨跌119點，報32698點；標指期貨跌13點，報4187點；納指期貨跌48點或0.4%，報13271點。

【12：19】【烏克蘭戰爭】俄羅斯威脅切斷北溪1號、向歐洲停供天然氣 歐盟擬今年削80%俄天然氣進口

【10：24】【金價】高盛上調3至12個月金價預測 半年內可見2500美元

【10：16】【美股焦點】Google有意競購網絡安全公司Mandiant 早前傳微軟有意收購

【08：33】【全球富豪】 股神巴菲特跌市身家逆市增 重返全球富豪前五大行列

==以下3月7日（周一）股市==

俄烏第三輪談判最終無實質成果，戰事持續，能源、食品及金屬價格急升，投資者憂慮經濟面臨衰退及滯脹風險，環球主要股指步入技術性熊市 ； 美股周一繼續向下，道指一度瀉逾800點，納指瀉3.6%。

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道指收市跌797點或2.37%，報32817點；標指挫2.95%，收報4201點；納指下滑482點，收報12830點。

俄烏第三輪談判只在改善人道主義救援通道的物流運輸上，取得一點成果，停火磋商將繼續進行。美國國防部官員稱，俄羅斯幾乎把原先部署在烏克蘭邊境的19萬軍隊，全部投入對烏作戰 ； 但在烏克蘭首都基輔與其他主要城市的戰事，仍陷入膠着狀態 ， 俄軍持續動用導彈攻擊烏克蘭目標。

美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）表示，美國正在與其歐洲盟友合作，共同研究禁止進口俄羅斯石油的可能性。不過，德國總理肖爾茨警告，不要將俄羅斯油氣列入西方對俄入侵烏克蘭的制裁當中，這將威脅歐洲的能源安全。

西方對俄制裁措施持續升級，令布油一度逼近140美元，歐洲天然氣曾暴升80%；糧食、金屬等大宗商品亦大幅上漲，倫鎳日內曾漲38%。

市場憂慮戰事升級拖累經濟增長，紛紛轉向避險資產，金價曾突破2,000美元，創逾年半新高 ； 美滙指數高見99.42，升0.78%。美國10年期債息一度突破1.8厘。

美銀分析師說，如果俄羅斯大部分石油出口被切斷，可能會出現500萬桶或更大的缺口，這意味著油價可能攀升到200美元。摩根大通分析師本周說，今年油價可能飈升到每桶185美元。

歐股早段重挫，德法股市曾跌5%，雙雙步入熊市 ； Stoxx 600收市仍挫1.1%，報417點。

大摩策略師Michael Wilson表示，在接下來6至8周內，下行風險仍然非常高，建議保持防禦性，降低風險，尋找具有卓越運營效率和盈利穩定性的公司。花旗策略師Jamie Fahy等人表示，企業獲利指標轉為負值，削減了該行對風險資產前景的信心，在全球央行都在抽走流動性之際，企業業績至關重要。

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重點新聞：

（1）科技股相關

【科技股女股神】Cathie Wood：投資者今年趁低加注 料基金未來5年內取得驚人回報

【大行分析】俄羅斯與烏克蘭衝突持續 亞洲科技行業或再受衝擊？

（2）油價相關

【烏克蘭戰爭】歷來3次石油危機均引發全球經濟下滑 3次油價急升原因及影響是甚麼？

【烏克蘭戰爭】美國與歐洲盟友討論禁俄油進口 油價曾彈18%高見139美元

【國際油價】馬斯克繼建議增產石油後 再呼籲歐洲重啟核電廠

【烏克蘭戰爭】油價何處見頂？ 部分交易員小注博見200美元

【中國經濟】巴克萊：油價急升對中國帶來3大衝擊 降今年中國GDP預測至4.5%

（3）金價相關

【烏克蘭戰爭】金價急升3% 現貨黃金曾觸2000美元、走近歷史高位

（4）制裁相關

【烏克蘭戰爭】兩大會計師事務所畢馬威及羅兵咸撤出俄羅斯 Netflix等多家企業停俄業務

【烏克蘭戰爭】TikTok撤俄羅斯上載短片功能 罕有中資機構暫停在俄服務

（5）加息相關

【美國加息】中金分析油價三情形對美國通脹影響 若油價大漲、聯儲局上半年或累計加息1厘

【一周前瞻】本周關注第三輪俄烏談判 美2月CPI通脹升幅料逼近8%

即市走勢：

【01：57】烏克蘭方面表示，在與俄羅斯的談判中，未就停火協議取得重要進展，將繼續與俄羅斯進行談判

【01：35】據衛星新聞，德國總理朔爾茨與美國、英國和法國領導人討論烏克蘭戰略。朔爾茨表示，德國加大對烏克蘭的財政援助，包括通過軍火供應。

【01：35】據伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）：伊朗首席核談判代表將於周一返回德黑蘭進行磋商

【01：27】聲明草案顯示，歐盟領導人將在本周的峰會上同意，逐步消除對俄羅斯天然氣、石油和煤炭進口的依賴。

並且歐盟領導人將在峰會上，同意加快可再生能源的開發，促進歐洲天然氣和電力網絡的互聯互通。

【01：17】倫鎳觸及每噸50000美元關，漲逾71%，創2007年5月以來新高。

【01：02】道指跌幅擴大至逾600點，現跌624點或1.86%；標指跌幅達2.%，報4242點；納指再度跌超2%。

【00：59】市場消息：美國參眾兩院貿易委員會的兩黨領導人宣布，就暫停與俄羅斯和白俄羅斯的正常貿易關係立法達成協議。

【00：40】道指下跌550點或1.6%，美國運通跌約5.5%表現最差，耐克、Visa、麥當勞均跌超4%，卡特彼勒則維持3.4%的漲幅。標普500指數和納指也跌約1.8%。

【00：40】德國DAX指數收盤進入熊市。歐股主要指數普遍收跌，德國DAX30指數跌2.01%，英國富時100指數跌0.44%，法國CAC40指數跌1.31%

【00：40】歐元區藍籌股指數陷入熊市行情，歐洲STOXX 600指數初步收跌0.99%，報417.61點。

富時泛歐績優300指數初步收跌0.83%，歐元區STOXX 50指數初步收跌0.88%。

【00：38】美股WSB概念股普遍下跌，遊戲驛站（美：GME）跌10%，維視圖象（美：MVIS）跌近6%，Rocket Companies（美：RKT）跌近5%，AMC院線（美：AMC）跌近2%。

【00：33】美國務卿：美國仍不考慮在烏克蘭設立禁飛區

當地時間3月7日，美國國務卿布林肯在訪問拉脫維亞時公布近期美向烏克蘭提供援助的發放情況。關於當前俄烏局勢美國方面的舉措，布林肯表示，美國的目的是盡快結束戰爭，而不是擴大衝突，因此在烏克蘭設置禁飛區依然不在美國的考慮範圍內。

【00：27】烏克蘭基礎設施部長表示，截至週日，烏克蘭基礎設施遭受的戰爭損失已達100億美元

【00：26】俄國防部：頓涅茨克和盧甘斯克部隊新控制多個村鎮

根據俄羅斯國防部3月7日晚發布的公告，盧甘斯克和頓涅茨克部隊繼續向前推進，分別新控制了7座和5座村鎮。俄國防部稱，從莫斯科時間7日上午10時開始，根據宣佈的「靜默狀態」，所有的軍事行動已經完全停止。

根據國防部的公告，俄軍部隊新控制了5座村鎮並向所有平民提供人道主義援助。俄軍繼續對烏克蘭軍事基礎設施進行打擊，俄空天軍摧毀了26個軍事設施，包括2個指揮所、1個雷達站、5個彈藥庫和11個武器和軍事裝備集結區。

【00：23】市場研究機構IHS MARKIT：俄羅斯5年期信貸違約掉期（CDS）從當天早段2619個基點，攀升至創紀錄的2757個基點。

【00：17】據俄羅斯衛星網：加拿大對克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）、俄羅斯億萬富歐柏嘉（Oleg Deripaska）、今日俄羅斯主編Simonyan實施制裁。

【00：08】斯里蘭卡放鬆滙率掛鈎政策，斯里蘭卡盧比/美元滙率上限為230。聲明顯示，斯里蘭卡將繼續密切關注新興宏觀經濟和金融市場的發展，酌情採取更多措施促進經濟穩定。

【00：07】美國抗疫概念股部分走低，Moderna（美：MRNA）跌近6%，諾瓦瓦克斯醫藥（美：NVAX）跌5.5%，BioNTech SE（美：BNTX）跌近5%，Ocugen（美：OCGN）跌4.5%。

【23：59】美股跌幅擴大，道指跌390點，納指跌1.5%，標指跌1.2%。

【23：51】納指跌幅擴大至2%，大型科技股、熱門中概股、新能源車股持續走低。Meta Platforms（美：FB）盤中下跌4.6%，股價從9月的高峰下跌50%。

【23：42】現貨黃金漲幅重新擴大至1%，重返1990美元，逼近歐市早盤錄得的日高2002.59美元。

美元兌日元漲幅重新擴大至0.5%，報115.40。

美國三大股指均跌逾1%，道指跌逾400點或1.2%，標指跌逾1.5%，納指跌約2%。

【23：38】歐盟稱將在未來幾天討論烏克蘭入盟事宜

當地時間3月7日，歐洲理事會主席米歇爾在社交媒體上表示，歐盟領導人將在未來幾天討論烏克蘭入盟事宜。米歇爾指出：「歐盟對烏克蘭的支持、友誼和前所未有的援助是堅定的，我們將在接下來幾天討論有關烏克蘭加入歐盟的申請問題。」

按照計劃，歐盟27個成員國領導人將於本月10日在法國巴黎舉行非正式峰會，烏克蘭局勢無疑將成為與會各方關注的最重要議題。

【22：36】倫敦黃金市場協會（LMBA）暫停6家俄羅斯黃金冶煉廠的「優良交貨商資格」。

【22：30】美股開市，道指跌113點，納指升0.2%，標指跌0.1%。

【20：58】俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，烏克蘭應當承認克里米亞地區屬於俄羅斯並且承認頓涅茨克和盧甘斯克的獨立。如果烏克蘭能夠接受這些條件，俄羅斯將停止特別軍事行動。

【20：13】美股三大指數期貨跌幅收窄至約1%。

【16：31】道指期貨跌幅擴大至636點，報32978點；標指期貨跌85點，報4243點；納指期貨跌272點或2%，報13565點。

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【12：17】道指期貨跌383點，報33231點；標指期貨跌59點，報4269點；納指期貨跌239點或1.7%，報13598點。

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【07：56】道指期貨跌319點，報33295點；標指期貨跌58點，報4270點；納指期貨跌258點或1.9%，報13579點。

【07：40】【烏克蘭戰爭】美國與歐洲盟友討論禁俄油進口 油價曾彈18%高見139美元

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責任編輯：梁浩碩