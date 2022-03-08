【美股市況】俄烏談判前波動　道指瀉550點　標指納指齊跌1.8%　（不斷更新）

▲ 烏克蘭當地居民繼續逃離戰火

俄羅斯烏克蘭談判將展開，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，烏克蘭應當（1）承認克里米亞地區屬於俄羅斯並且承認頓涅茨克和盧甘斯克的獨立。（2）拒絕加入北約，（3）烏克蘭非軍事化。如果烏克蘭能夠接受這些條件，俄羅斯將停止特別軍事行動。

各國均不希望衝突擴大，美國指出，不會設立禁飛區，歐盟的一些西歐成員國本周將對給予烏克蘭候選國資格提出反對意見，另外，德國反對阻止俄羅斯石油進口。

美股開市，道指僅跌113點，納指升0.2%，標指跌0.1%。油價回順至120美元左右，金價回順至升0.6%。

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（1）科技股相關

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（2）油價相關

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（3）金價相關

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（4）制裁相關

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（5）加息相關

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即市走勢：

【00：40】道指下跌550點或1.6%，美國運通跌約5.5%表現最差，耐克、Visa、麥當勞均跌超4%，卡特彼勒則維持3.4%的漲幅。標普500指數和納指也跌約1.8%。

【00：40】德國DAX指數收盤進入熊市。歐股主要指數普遍收跌，德國DAX30指數跌2.01%，英國富時100指數跌0.44%，法國CAC40指數跌1.31%

【00：38】美股WSB概念股普遍下跌，遊戲驛站(美：GME)跌10%，維視圖象(美：MVIS)跌近6%，Rocket Companies(美：RKT)跌近5%，AMC院線(美：AMC)跌近2%。

【00：33】美國務卿：美國仍不考慮在烏克蘭設立禁飛區

當地時間3月7日，美國國務卿布林肯在訪問拉脫維亞時公布近期美向烏克蘭提供援助的發放情況。關於當前俄烏局勢美國方面的舉措，布林肯表示，美國的目的是盡快結束戰爭，而不是擴大衝突，因此在烏克蘭設置禁飛區依然不在美國的考慮範圍內。

【00：27】烏克蘭基礎設施部長表示，截至週日，烏克蘭基礎設施遭受的戰爭損失已達100億美元

【00：26】俄國防部：頓涅茨克和盧甘斯克部隊新控制多個村鎮

根據俄羅斯國防部3月7日晚發布的公告，盧甘斯克和頓涅茨克部隊繼續向前推進，分別新控制了7座和5座村鎮。俄國防部稱，從莫斯科時間7日上午10時開始，根據宣佈的「靜默狀態」，所有的軍事行動已經完全停止。

根據國防部的公告，俄軍部隊新控制了5座村鎮並向所有平民提供人道主義援助。俄軍繼續對烏克蘭軍事基礎設施進行打擊，俄空天軍摧毀了26個軍事設施，包括2個指揮所、1個雷達站、5個彈藥庫和11個武器和軍事裝備集結區。

【00：23】市場研究機構IHS MARKIT：俄羅斯5年期信貸違約掉期（CDS）從當天早段2619個基點，攀升至創紀錄的2757個基點。

【00：17】據俄羅斯衛星網：加拿大對克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)、俄羅斯億萬富歐柏嘉（Oleg Deripaska）、今日俄羅斯主編Simonyan實施制裁。

【00：08】斯里蘭卡放鬆滙率掛鈎政策，斯里蘭卡盧比/美元滙率上限為230。聲明顯示，斯里蘭卡將繼續密切關注新興宏觀經濟和金融市場的發展，酌情採取更多措施促進經濟穩定。

【00：07】美國抗疫概念股部分走低，Moderna(美：MRNA)跌近6%，諾瓦瓦克斯醫藥(美：NVAX)跌5.5%，BioNTech SE(美：BNTX)跌近5%，Ocugen(美：OCGN)跌4.5%。

【23：59】美股跌幅擴大，道指跌390點，納指跌1.5%，標指跌1.2%。

【23：51】納指跌幅擴大至2%，大型科技股、熱門中概股、新能源車股持續走低。Meta Platforms(美：FB)盤中下跌4.6%，股價從9月的高峰下跌50%。

【23：42】現貨黃金漲幅重新擴大至1%，重返1990美元，逼近歐市早盤錄得的日高2002.59美元。

美元兌日元漲幅重新擴大至0.5%，報115.40。

美國三大股指均跌逾1%，道指跌逾400點或1.2%，標指跌逾1.5%，納指跌約2%。

【23：38】歐盟稱將在未來幾天討論烏克蘭入盟事宜

當地時間3月7日，歐洲理事會主席米歇爾在社交媒體上表示，歐盟領導人將在未來幾天討論烏克蘭入盟事宜。米歇爾指出：「歐盟對烏克蘭的支持、友誼和前所未有的援助是堅定的，我們將在接下來幾天討論有關烏克蘭加入歐盟的申請問題。」

按照計劃，歐盟27個成員國領導人將於本月10日在法國巴黎舉行非正式峰會，烏克蘭局勢無疑將成為與會各方關注的最重要議題。

【22：36】倫敦黃金市場協會（LMBA）暫停6家俄羅斯黃金冶煉廠的「優良交貨商資格」。

【22：30】美股開市，道指跌113點，納指升0.2%，標指跌0.1%。

【20：58】俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，烏克蘭應當承認克里米亞地區屬於俄羅斯並且承認頓涅茨克和盧甘斯克的獨立。如果烏克蘭能夠接受這些條件，俄羅斯將停止特別軍事行動。

【20：13】美股三大指數期貨跌幅收窄至約1%。

【16：31】道指期貨跌幅擴大至636點，報32978點；標指期貨跌85點，報4243點；納指期貨跌272點或2%，報13565點。

【16：16】【科技股女股神】Cathie Wood：投資者今年趁低加注 料基金未來5年內取得驚人回報

【15：14】【美國加息】中金分析油價三情形對美國通脹影響 若油價大漲、聯儲局上半年或累計加息1厘

【14：02】【烏克蘭戰爭】油價何處見頂？ 部分交易員小注博見200美元

【13：00】【國際油價】馬斯克繼建議增產石油後 再呼籲歐洲重啟核電廠

【12：17】道指期貨跌383點，報33231點；標指期貨跌59點，報4269點；納指期貨跌239點或1.7%，報13598點。

【11：29】【蘋果AAPL】郭明錤預測：蘋果新款SE容量高達256GB 全年出貨量達3000萬台

【11：29】【烏克蘭戰爭】歷來3次石油危機均引發全球經濟下滑 3次油價急升原因及影響是甚麼？

【11：09】【烏克蘭戰爭】TikTok撤俄羅斯上載短片功能 罕有中資機構暫停在俄服務

【10：09】【烏克蘭戰爭】金價急升3% 現貨黃金曾觸2000美元、走近歷史高位

【10：06】【烏克蘭戰爭】兩大會計師事務所畢馬威及羅兵咸撤出俄羅斯 Netflix等多家企業停俄業務

【07：56】道指期貨跌319點，報33295點；標指期貨跌58點，報4270點；納指期貨跌258點或1.9%，報13579點。

【07：40】【烏克蘭戰爭】美國與歐洲盟友討論禁俄油進口 油價曾彈18%高見139美元

【07：30】【國際油價】巴菲特增持西方石油、股價大漲18% 馬斯克籲立即增產石油及天然氣

即睇美股上周五收市表現：

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責任編輯：梁浩碩