▲ 【新股IPO】蔚來明日起告知轉移至香港A類普通股數目

蔚來（新上市編號：09866）將於3月10日在港上市，由於公司以介紹形式在港第二上市，公司將由明日起告知上市前將轉移至香港的A類普通股數目及將於香港股東名冊登記的A類普通股總數。

蔚來將於3月8日、3月9日及不遲於3月10日上午八時三十分每日於香港聯交所另行刊發公告，披露美國存託股份在上一個交易日於紐交所的收市價。公司將於實際可行情況下盡快，且無論如何不遲於上市日期前一個營業日，於香港聯交所刊發公告，以告知公眾上市前將轉移至香港的A類普通股數目，及將於香港股東名冊登記的A類普通股總數。

另外，公司指上市後，A類普通股於香港聯交所的交易價與在紐交所的交易價未必相同，並可能存在差異。因此，在上市後及過渡期間（即自上市日期（包括該日）起計30日期間），指定交易商摩根士丹利香港證券將自行尋求，或在指定交易商由於技術故障而無法進行交易的情況下要求替代指定交易商中國國際金融香港證券，進行本次活動下的套利交易，而替代指定交易商僅會應指定交易商的要求進行交易活動。

兩者指定交易商身份編號分別為7681 及7683。公司預期該等套利活動將有助於股份於上市後在香港市場上交易的流動性，以及減少香港及紐約市場的股份價格之間的潛在重大差異。

公司亦刊登由2月22日至3月4日在紐交所的交易日其公司的每日最高價、最低價、收市價及交易量，詳情可看【按此】。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：

【新股IPO】蔚來介紹形式香港第二上市、不集資3月10日掛牌 續推新加坡上市（第二版）

【電動車】一文看清三大汽車新勢力2月戰績放榜 理想增長、交付量佔優

【電動車】比亞迪2月電動車銷量增7.5倍達8.8萬輛、燃油汽車產銷大削七成

編輯：姚卓然