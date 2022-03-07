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【烏克蘭戰爭】美國與歐洲盟友討論禁俄油進口　油價曾彈18%高見139美元

股市 10:22 2022/03/07

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【烏克蘭戰爭】美國與歐洲盟友討論禁俄油進口　油價曾高見139美元

俄羅斯入侵烏克蘭，國際油價大幅上揚。多地制裁俄羅斯，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，美國及歐洲盟友正考慮禁止進口俄羅斯天然氣及石油，以反制俄羅斯入侵烏克蘭。俄烏局勢本已導致全球油氣供應緊張，最新擬禁進口消息刺激油價曾高見139.13美元，升17.8%。

摩通警告布油可能達185美元【下一頁】

紐約期油於亞洲時段曾高見130.5元，升12.8%，現升7%，報123.73美元；布蘭特期油曾高見139.13美元，現升逾8%，報127.9美元。

布林肯表示，昨天與總統及其他內閣成員就相關問題通電，現正與歐洲夥伴就禁止進口俄羅斯石油進行非常積極的討論，同時當然要保持穩定的全球石油供應。

洪灝指油價飈升勢頭為50年一遇【下一頁】

消息指，歐洲在原油及天然氣方面依賴俄羅斯，但在過去24小時內，對禁止俄羅斯產品的想法變得更加開放。

一個由美國參議員組成的兩黨團體，週四提出一項禁止美國進口俄羅斯石油的法案，相關法案正加快推進，最終可能成為制裁工具。

【開市追揸沽】恒指會否失守兩萬 兩會關鍵睇啲乜（歡迎觀眾問股）

相關文章：【烏克蘭戰爭】金價急升3%　現貨黃金曾觸2000美元、走近歷史高位

相關文章：【國際油價】巴菲特增持西方石油、股價大漲18%　馬斯克籲立即增產石油及天然氣

責任編輯：梁浩碩

商品 經濟 石油 天然氣 烏克蘭 俄羅斯 美國 布蘭特期油 紐約期油

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【烏克蘭戰爭】科指曾跌逾5%續破底　騰訊失400元關、美團失150元關

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