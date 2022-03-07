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【開市9點半】普京周末再發警告　中資券商推薦投資主線

股市 06:45 2022/03/07

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港股關注今日展開的第三輪俄烏談判，會否出現哪一方的態度軟化，以緩和緊張的烏克蘭局勢，以及觀察兩會政策消息。戰爭於周末有兩大重點，第一是短暫的停火協議，但迅即被破壞；第二是烏克蘭領空的爭奪戰，普京警告任何國家在烏克蘭上空設立禁飛區，都會被視為參戰。自從俄羅斯攻佔烏克蘭核電廠後，普京的警告增添市場震攝力。

港股上周五急插562點後，夜期再跌310點，收報21527點，低水378點，滙豐 （00005） ADR急瀉5%。

重點新聞

1.【一周前瞻】本周關注第三輪俄烏談判　美2月CPI通脹升幅料逼近8%

2.【電子消費券】新一輪電子消費券第一階段詳情　將於周一11時半公布

3.【全民檢測禁足】陳茂波：即使出行受阻　金融體系仍可轉為備用混合模式維持正常運作

4.【分析】環球資金上周明顯避險　歐股及金融股憂俄烏局勢走資

5.【烏克蘭戰爭】美股回調期間　富豪大戶「撈底」規模創歷史最高

6.【內房危機】銀保監與人行發佈文件　提出滿足「新市民」合理購房信貸需求

7.【國際油價】巴菲特增持西方石油、股價大漲18%　馬斯克籲立即增產石油及天然氣

8.【盈喜盈警】維亞生物去年扭虧為盈　預告純利不少於2.8億人幣

欄名 : 開市9點半

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