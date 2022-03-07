【開市9點半】普京周末再發警告　中資券商推薦投資主線

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港股關注今日展開的第三輪俄烏談判，會否出現哪一方的態度軟化，以緩和緊張的烏克蘭局勢，以及觀察兩會政策消息。戰爭於周末有兩大重點，第一是短暫的停火協議，但迅即被破壞；第二是烏克蘭領空的爭奪戰，普京警告任何國家在烏克蘭上空設立禁飛區，都會被視為參戰。自從俄羅斯攻佔烏克蘭核電廠後，普京的警告增添市場震攝力。

港股上周五急插562點後，夜期再跌310點，收報21527點，低水378點，滙豐 （00005） ADR急瀉5%。

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