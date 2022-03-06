【大行報告】富瑞：地方政府未來數月料逐步放寬房策　建議逢低買入國企

全國兩會正舉行，富瑞發表報告認為，中央於兩會期間，重申對房地產行業的一貫立場，與預期一致。然而，富瑞預計地方政府在未來數月，將進一步放寬政策以刺激住房需求，料實體市場將逐步復甦，建議逢低買入國企，首選華潤置地 （01109） 、中海外 （00688） 及龍湖 （00960） 。

料房產稅推遲至末季推出

報告指出，國家總理李克強在工作報告的語調，與去年第4季寬鬆周期起，監管機構的論調相同。另外，政府並未提及房產稅試點計劃，鑑於目前疲軟的實體市場和充滿挑戰的經濟環境，該行認為，房產稅可能會推遲到今年末季，甚至是明年上半年才推出。

富瑞指，考慮到5.5%的GDP增長，及較低的失業率目標，今年中央政府可能對房地產行業相對寬鬆。該行預計會有更多的地方政府，尤其是低線城市，將逐步放寬需求側政策以刺激房地產銷售。

這些寬鬆措施，加上樓價企穩料支持從3月開始銷量逐步恢復，按年降幅收窄，並可能在二季度末轉為正增長，建議逢低買入國企。

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