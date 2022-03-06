【婦女節】HSBC滙豐香港去年女性高管比例升至37.7%　林慧虹：續透過招聘及晉升確保任何職級性別多元

▲ 【婦女節】滙豐香港去年女性高管比例升至37.7% 林慧虹：續透過招聘及晉升確保任何職級性別多元

HSBC滙豐致力在多元共融，去年底滙豐 （00005） 的女性高管比例為31.7%，集團目標於2025年或之前，將女性高管的比例提升至35%。滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，滙豐香港積極吸引女性加入銀行業，在多方面下了不少功夫，未來會繼續透過招聘和內部晉升，確保任何職級達到性別多元，繼續營造多元共融的工作環境，讓每位同事都可以發揮所長。

香港女性高管（GCB0-3）的比例逐步上升，由2019年36.7%，上升至2020年的37.2%，至2021年進一步上升至37.7%，意味已經超越集團的目標水平。雖然並非每個職級都達至多元水平，但目前香港員工整體的男女比例大致平均。在職級和薪酬較高的職位，女性員工比例相對較少；反之，在職級和薪酬較低的職位，女性員工佔大多數。

林慧虹指，會繼續優化上述情況，尤其是增加女性高管的比例。去年新招聘、零至第三級職位等級（GCB0-3）的新同事當中，39.3%都是女性；期內由第四級職位等級晉升至第三級的同事當中，女性佔43.9%。所有參與招聘的員工（hiring managers），必須接受有關如何摒除偏見的培訓，務求在招聘過程中吸引多元化的人才。

滙豐提供特別假期安排

滙豐亦積極營造家庭有善的工作環境，以香港為例，除了年假，我們還提供特別假期安排，包括1天生日假、6天婚假、5天恩恤假、2天義工假、4天考試假、16周有薪產假（包括彈性復工安排及醫療保障）、16周首次助養假、10天侍產假、每次接種新冠疫苗可獲一天假期。

相關文章：【證監監管】滙豐證券錯標逾420萬宗交易券商、客戶編碼 遭證監會譴責並罰款630萬

相關文章：【人事變更】滙豐香港前一姐馮婉眉 獲委任為中銀香港獨立非執董