  • 18°C
香港時間 : 2022307日 (一) 00:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【婦女節】HSBC滙豐香港去年女性高管比例升至37.7%　林慧虹：續透過招聘及晉升確保任何職級性別多元

Hot Talk 22:53 2022/03/06

分享：

【婦女節】滙豐香港去年女性高管比例升至37.7%　林慧虹：續透過招聘及晉升確保任何職級性別多元

HSBC滙豐致力在多元共融，去年底滙豐 （00005） 的女性高管比例為31.7%，集團目標於2025年或之前，將女性高管的比例提升至35%。滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，滙豐香港積極吸引女性加入銀行業，在多方面下了不少功夫，未來會繼續透過招聘和內部晉升，確保任何職級達到性別多元，繼續營造多元共融的工作環境，讓每位同事都可以發揮所長。

林慧虹：要做「香港銀行」【下一頁】

香港女性高管（GCB0-3）的比例逐步上升，由2019年36.7%，上升至2020年的37.2%，至2021年進一步上升至37.7%，意味已經超越集團的目標水平。雖然並非每個職級都達至多元水平，但目前香港員工整體的男女比例大致平均。在職級和薪酬較高的職位，女性員工比例相對較少；反之，在職級和薪酬較低的職位，女性員工佔大多數。

HSBC滙豐3.7起所有分行隔日開、僅三家分行一周開門6日（附名單）【下一頁】

林慧虹指，會繼續優化上述情況，尤其是增加女性高管的比例。去年新招聘、零至第三級職位等級（GCB0-3）的新同事當中，39.3%都是女性；期內由第四級職位等級晉升至第三級的同事當中，女性佔43.9%。所有參與招聘的員工（hiring managers），必須接受有關如何摒除偏見的培訓，務求在招聘過程中吸引多元化的人才。

滙豐提供特別假期安排

滙豐亦積極營造家庭有善的工作環境，以香港為例，除了年假，我們還提供特別假期安排，包括1天生日假、6天婚假、5天恩恤假、2天義工假、4天考試假、16周有薪產假（包括彈性復工安排及醫療保障）、16周首次助養假、10天侍產假、每次接種新冠疫苗可獲一天假期。

相關文章：【證監監管】滙豐證券錯標逾420萬宗交易券商、客戶編碼　遭證監會譴責並罰款630萬

相關文章：【人事變更】滙豐香港前一姐馮婉眉　獲委任為中銀香港獨立非執董

開啟hket App，閱讀全文
港股 考試假 義工假 香港 侍產假 滙豐控股（00005） 年假 產假 銀行 婚假

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】多間俄羅斯銀行使用銀聯接入支付網絡　發行銀聯卡作替代

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】Prada暫停俄羅斯零售店舖運營　早前已向聯合國難民署捐款
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】俄軍攻佔烏最大核電站 道指跌179點 納指挫近1.7%
【美股收市】俄軍攻佔烏最大核電站 道指跌179點 納指挫近1.7%
【第五波疫情】萬寧53間分店由3月1日起停業　遍佈港九新界各區（附分店名單）
【第五波疫情】萬寧53間分店由3月1日起停業　遍佈港九新界各區（附分店名單）
【港股ADR+夜期】滙豐ADR高港4%越53關　夜期升105點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】滙豐ADR高港4%越53關　夜期升105點（不斷更新）
【SWIFT】摩通戴蒙：俄羅斯銀行剔出SWIFT或釀「意想不到的後果」
【SWIFT】摩通戴蒙：俄羅斯銀行剔出SWIFT或釀「意想不到的後果」
【烏克蘭戰爭】俄羅斯警告第三次世界大戰將是「核戰」　歐洲股市、美股期貨暫微升　油價升近6%
【烏克蘭戰爭】俄羅斯警告第三次世界大戰將是「核戰」　歐洲股市、美股期貨暫微升　油價升近6%
【全民檢測禁足】香港新增55,353宗確診、超越美國昨日感染人數　林鄭：全民檢測會照顧市民日常生活所需
【全民檢測禁足】香港新增55,353宗確診、超越美國昨日感染人數　林鄭：全民檢測會照顧市民日常生活所需
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款