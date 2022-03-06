【活豬供應】上水屠房明日起恢復服務 活豬供應預計於周二回復正常水平

上水屠房因疫情關係停運一星期，負責本港活牛活豬供應的華潤五豐行今早同食環署及業界開會後表示，上水屠房明天可以恢復正常運作，預計豬牛羊供應會於星期二（3月8日）起大致回復正常。

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食環署表示表示，內地支援人員抵港後，已接受署方安排的檢測及培訓，在接受閉環式管理後可以進行屠房工作，昨日由內地進口本港的鮮活食品供應穩定，市民毋須過份採購。昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量約68公噸，持續高於平日水平，約為平日內地供應量1.3倍。活豬方面，上水屠房營運商正積極籌備盡早恢復屠宰服務，荃灣屠房則會繼續因應其運作情況提供服務。

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發言人表示，上水屠房現時已完成全面徹底清潔和消毒工作，政府亦會繼續密切留意市場上食品供應情況，與主要供應商和內地當局緊密聯繫，確保食物供應穩定。

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記者：鄭日棱