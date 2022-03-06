【社區隔離】消防處推出全新服務 協助確診者送往社區隔離設施

因應疫情嚴峻，消防處推出新服務，讓核酸測試、深喉唾液測試或快速抗原測試呈陽性，症狀輕微並有自理能力的人士可以通過電郵及手機通訊軟件服務方式提供資料，從而盡快安排他們送往社區隔離設施。

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消防處會因應申請人的核酸測試、深喉唾液測試或快速抗原測試須呈陽性結果、症狀輕微且有自理能力。處方會根據隔離設施的使用情況、申請人的家居情況、病情等因素決定患者入住隔離設施的先後次序。申請人須提供其中英文姓名、年齡、性別、證件號碼、電話號碼、住址、檢測方法和取得陽性結果的日期，以電郵、WhatsApp或微信fsd_cif聯絡消防處。處方收到資料後，會向確診者發出進一步指示。

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記者：鄭日棱