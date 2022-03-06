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【社區隔離】消防處推出全新服務 協助確診者送往社區隔離設施

理財智慧 21:10 2022/03/06

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因應疫情嚴峻，消防處推出新服務，讓核酸測試、深喉唾液測試或快速抗原測試呈陽性，症狀輕微並有自理能力的人士可以通過電郵及手機通訊軟件服務方式提供資料，從而盡快安排他們送往社區隔離設施。

【健康檢查】Microsoft香港推出健康檢查計劃 提升混合辦公及員工身心健康【下一頁

同場加映【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

消防處會因應申請人的核酸測試、深喉唾液測試或快速抗原測試須呈陽性結果、症狀輕微且有自理能力。處方會根據隔離設施的使用情況、申請人的家居情況、病情等因素決定患者入住隔離設施的先後次序。申請人須提供其中英文姓名、年齡、性別、證件號碼、電話號碼、住址、檢測方法和取得陽性結果的日期，以電郵、WhatsApp或微信fsd_cif聯絡消防處。處方收到資料後，會向確診者發出進一步指示。

同場加映【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

【第五波疫情】滙豐分行下周一起實施隔日營業 僅3間維持每日營業【下一頁

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記者：鄭日棱

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