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【烏克蘭戰爭】郊區民眾倉皇逃離 烏兵救嬰兒過橋

環球政治 08:05 2022/03/07

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俄軍試圖加緊推進烏克蘭首都基輔，近期連番炮擊基輔及鄰近郊區。外媒引述一張於基輔西北部郊區拍攝的照片，顯示當地淪為廢墟，而烏克蘭士兵抱住一名嬰兒過橋撤離現場。記錄這個畫面的攝影師透露，嬰兒安全無恙。

【烏克蘭戰爭】澤連斯基籲國民繼續戰鬥 烏指逾1.1萬俄軍死 【下一頁】

這張照片攝於基輔西北部郊區城市Irpin，當地受連番炮擊而嚴重損毀，多處都出現成堆瓦礫和焚毀的汽車殘骸。

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烏克蘭軍為阻止俄軍入侵，炸毀一座連接該市與基輔的大橋。大量靠徒步逃離的民眾在城外搭建一座臨時小橋通行。

英媒《每日郵報》報道，照片中的烏克蘭士兵抱著這名嬰兒穿越炸毀的橋樑。而身後正是一片頹垣敗瓦，揭示戰爭帶來的重大創傷。

拍下這張照片的攝影師Timothy Fadek於Twitter證實相中嬰兒仍然生還，指當時嬰兒父母在士兵身後仍在過橋。但由於嬰兒父母手上提著行李，所以交由士兵暫時抱著嬰兒。

美推動波蘭向烏提供戰機 布林肯晤烏外長 【下一頁】

有部分平民躲藏在炸毀的橋下試圖過河逃離當地，在士兵的協助下到達對岸的安全地帶。

而當地火車站也陷入一片混亂，民眾倉皇出逃而爭相湧入火車車廂。由於烏克蘭政府下令所有18歲至60歲的成年男子必須留在國內，火車內幾乎堆滿婦孺。

根據聯合國統計，自俄羅斯2月24日開戰以來，已有超過120萬人逃離烏克蘭前往鄰國。

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責任編輯：鄭錦玲

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