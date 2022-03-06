  • 18°C
香港時間 : 2022306日 (日) 19:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全球通脹】2月全球食品價格創紀錄最高　加劇全球通脹、飢餓危機

商業 19:13 2022/03/06

分享：

聯合國最新的指數顯示，2月全球食品價格創下紀錄最高。

聯合國最新的指數顯示，2月全球食品價格創下紀錄最高，因俄羅斯侵略烏克蘭，導致全球穀物交易陷入混亂，推升價格急漲，加劇全球通脹壓力和飢餓危機。

【糧食供應】內地供港鮮活食品供應穩定　政府籲市民毋須過份採購

聯合國聯合國糧食及農業組織（Food and Agriculture Organization，FAO）公佈2月食品價格，指數平均達140.7點，比去年同期上漲5.3點或3.9%，創歷史新高。　

自俄羅斯侵略烏克蘭以來，被喻為「世界糧倉」的黑海地區（Black Sea）出口受到干擾，穀物和植物油價格急升至歷史新高，為全球消費者增添更多通脹壓力，加劇全球糧食危機。

2020中至今　全球食品價格漲逾5成

另外，由於俄烏戰爭導致烏克蘭港口關閉，加上西方國家制裁俄羅斯，交易員、銀行和海運業者擔憂與當地做生意，全球穀物交易陷入混亂。在俄國攻擊烏克蘭港口前，全球食品價格就因氣候不佳穀物歉收、能源短缺和肥料價格大漲而上升。

聯合國世界糧食計畫署（World Food Programme，WFP）警告，俄烏戰爭的後果恐繼續擴散。該署的執行主任David Beasley表示，自2020年年中以來，全球食品價格已暴漲逾5成，2月食品價格指數僅反映俄烏戰爭的部分影響，自戰爭於2月24日爆發以來，許多穀物價格已升至歷年最高。

俄羅斯和烏克蘭是全球穀物重要供應國，共佔全球小麥和大麥出口約2成半，粟米和葵花油約2成。若俄烏戰爭導致這些穀物供應中斷，恐導致全球食品價格繼續上漲。

【疫市營商】防疫產品生意大增2成　商戶擔心市民盲目搶購

【第五波疫情】疫下防疫產品暢銷　Mydress防疫用品生意增2至3倍

責任編輯：李智美

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【美國通脹】美國通脹持續　1美元商店Dollar Tree價格上調25%至1.25美元
2022/01/05
【美國通脹】美國通脹持續　1美元商店Dollar Tree價格上調25%至1.25美元
【牛肉通脹】Omicron導致工人短缺　美國牛肉價格上漲
2022/01/11
【牛肉通脹】Omicron導致工人短缺　美國牛肉價格上漲
【韓國經濟】應對嚴重通脹　韓國政府將每周公佈連鎖餐廳食物價格、漲跌幅
2022/02/18
【韓國經濟】應對嚴重通脹　韓國政府將每周公佈連鎖餐廳食物價格、漲跌幅
【俄烏衝突】俄烏衝突下國際油價急漲　料推動全球通脹、重創亞洲經濟
2022/02/24
【俄烏衝突】俄烏衝突下國際油價急漲　料推動全球通脹、重創亞洲經濟

你可能感興趣

【美國通脹】美國通脹持續　1美元商店Dollar Tree價格上調25%至1.25美元
12:50 2022/01/05
【美國通脹】美國通脹持續　1美元商店Dollar Tree價格上調25%至1.25美元
【牛肉通脹】Omicron導致工人短缺　美國牛肉價格上漲
17:05 2022/01/11
【牛肉通脹】Omicron導致工人短缺　美國牛肉價格上漲
【韓國經濟】應對嚴重通脹　韓國政府將每周公佈連鎖餐廳食物價格、漲跌幅
16:12 2022/02/18
【韓國經濟】應對嚴重通脹　韓國政府將每周公佈連鎖餐廳食物價格、漲跌幅
糧食供求 通脹 俄羅斯 聯合國 烏克蘭 戰爭 制裁

下一篇文章

【糧食供應】內地供港鮮活食品供應穩定　政府籲市民毋須過份採購
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【俄烏衝突】打擊兩地汽車工業　德車廠再停產
【俄烏衝突】打擊兩地汽車工業　德車廠再停產
【烏克蘭戰爭】威脅供應鏈！俄烏小麥出口佔全球3成　麵包、烘焙食品價格飆升
【烏克蘭戰爭】威脅供應鏈！俄烏小麥出口佔全球3成　麵包、烘焙食品價格飆升
【俄烏衝突】歐美制裁擴大　俄民航營運受打擊
【俄烏衝突】歐美制裁擴大　俄民航營運受打擊
【烏克蘭戰爭】俄羅斯推管制措施阻企業撒資　普京：希望企業能作出明智決定
【烏克蘭戰爭】俄羅斯推管制措施阻企業撒資　普京：希望企業能作出明智決定
【職場文化】遙距工作令孤獨感大增　3招紓緩員工心理需求
【職場文化】遙距工作令孤獨感大增　3招紓緩員工心理需求
【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款