【全球通脹】2月全球食品價格創紀錄最高　加劇全球通脹、飢餓危機

▲ 聯合國最新的指數顯示，2月全球食品價格創下紀錄最高。

聯合國最新的指數顯示，2月全球食品價格創下紀錄最高，因俄羅斯侵略烏克蘭，導致全球穀物交易陷入混亂，推升價格急漲，加劇全球通脹壓力和飢餓危機。

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聯合國聯合國糧食及農業組織（Food and Agriculture Organization，FAO）公佈2月食品價格，指數平均達140.7點，比去年同期上漲5.3點或3.9%，創歷史新高。

自俄羅斯侵略烏克蘭以來，被喻為「世界糧倉」的黑海地區（Black Sea）出口受到干擾，穀物和植物油價格急升至歷史新高，為全球消費者增添更多通脹壓力，加劇全球糧食危機。

2020中至今 全球食品價格漲逾5成

另外，由於俄烏戰爭導致烏克蘭港口關閉，加上西方國家制裁俄羅斯，交易員、銀行和海運業者擔憂與當地做生意，全球穀物交易陷入混亂。在俄國攻擊烏克蘭港口前，全球食品價格就因氣候不佳穀物歉收、能源短缺和肥料價格大漲而上升。

聯合國世界糧食計畫署（World Food Programme，WFP）警告，俄烏戰爭的後果恐繼續擴散。該署的執行主任David Beasley表示，自2020年年中以來，全球食品價格已暴漲逾5成，2月食品價格指數僅反映俄烏戰爭的部分影響，自戰爭於2月24日爆發以來，許多穀物價格已升至歷年最高。

俄羅斯和烏克蘭是全球穀物重要供應國，共佔全球小麥和大麥出口約2成半，粟米和葵花油約2成。若俄烏戰爭導致這些穀物供應中斷，恐導致全球食品價格繼續上漲。

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責任編輯：李智美