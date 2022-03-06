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【公共交通】九巴宣佈加強消毒工作 將「安全出行」列為首位

理財智慧 19:08 2022/03/06

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本港第五波疫情進入關鍵階段，九巴宣佈將進一步提升巴士消毒，車長駕駛每個班次前，均獲提供消毒劑為駕駛室及車廂進行消毒，務求為乘客及同事提供潔淨、安全的環境。

【電動車】Tesla德國工廠獲批投產 每年可生產50萬輛汽車【下一頁

同場加映【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

目前九巴已陸續於各總站、員工休息室等放置消毒劑，供前線人員在執勤前消毒駕駛室和車廂。另外，每位前線員工須於上班前進行快速抗原測試，必須呈陰性方可上班。乘客設施方面，所有巴士冷氣系統的清潔次數，已加強至每星期一次，確保乘客和車長有潔淨、安全的通勤環境。目前已有超過六百部設有橫趟式車窗的巴士投入服務，乘客可多加善用，有助空氣流通。

同場加映【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

九巴董事總經理李澤昌表示：「明白社會有市民未必可以居家工作，仍然依賴巴士服務，我們衷心感謝市民在當前的情況下選乘九巴。我們會確保他們的旅程安心、安全，擔當公共交通的重要角色。」，並感謝每位乘客的在抗疫路上的包容和配合，服務和清潔或有不足，希望乘客透過App1933的「即時對話」指正，九巴會即時跟進。

【第五波疫情】滙豐分行下周一起實施隔日營業 僅3間維持每日營業【下一頁

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記者：鄭日棱

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