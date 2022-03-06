【烏克蘭戰爭】澤連斯基籲國民繼續戰鬥 烏指逾1.1萬俄軍死

俄羅斯和烏克蘭戰爭持續，不少烏克蘭民眾參戰。烏克蘭總統澤連斯基上周六（5日）發表演說呼籲國民繼續戰鬥，勢必趕走俄羅斯軍隊。烏克蘭國防部表示，累積已有逾1.1萬名俄羅斯軍人死亡。俄羅斯國防部則指，已摧毀烏克蘭1個空軍基地。

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俄羅斯和烏克蘭戰爭已維持11日，澤連斯基（Volodymyr Zelensky）上周六晚發表演說，指烏克蘭正遭受俄羅斯入侵，呼籲國民繼續戰鬥。他表示國民現在是時候反擊，將俄羅斯軍隊趕出烏克蘭。

澤倫斯基讚揚反抗俄羅斯的民眾勇敢，更特別指提到俄軍佔領的首個烏克蘭主要城市赫爾松（Kherson），當地民眾無畏俄軍上街抗議。他形容當城市遭到佔領，抗議表達一種特殊的英雄主義。

烏克蘭軍事指揮部周日（6日）表示，自俄羅斯上月24日入侵烏克蘭以來，已有逾1.1萬名俄羅斯軍人死亡，但未有透露烏軍傷亡人數。烏克蘭當局指，俄軍同時損失了約2,000件軍事設備，包括285輛坦克、44架飛機及48架直升機。

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俄羅斯未有回應烏克蘭公布死亡人數消息，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）上周六強調，對烏克蘭軍事行動正按計劃進行。俄羅斯國防部周日表示，俄軍當日上午用遠程高精准度武器，襲擊並摧毀了位於Starokostiantyniv的空軍基地，該基地目前已無法使用。

俄羅斯國防部同時指，烏克蘭控制的S-300導彈防空導彈系統亦已被俄軍火箭摧毀，俄軍在過去24小時內擊落了10架烏克蘭飛機及直升機。

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責任編輯：李俊儀