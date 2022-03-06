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【Nike粉絲福音】Nike更新預訂系統SNKRS Pass　指定時間內登記均有機會成功預訂

商業 20:32 2022/03/06

分享：

（Nike官網截圖）

預訂知名品牌貨品時，較多採取先到先得的方式， 網絡不好更令心情糟糕。Nike（美：NKE）宣布，為了改善顧客的消費體驗，旗下預訂系統SNKRS Pass將由先到先得的方式，改為「抽獎式」。

【第五波疫情】疫下防疫產品暢銷　Mydress防疫用品生意增2至3倍

SNKRS Pass於2018年推出。據其官網一份聲明表示，將在未來的數星期內，逐步推出新版本的SNKRS Pass。而系統更新後，客人只要在指定時間內申請，將會以「抽獎」形式，隨機抽取預訂貨品的客人。限時完結後並有結果，便會通知有關人士。

新制度求公平
該品牌指出，客人在過去的機制，即使成功進入網站，隨着愈來愈多人預訂貨品，也不一定能夠預訂。是次則有助確保每位客人，都擁有較公平、完整和真實的體驗。

【食品科技】港初創研發植物豬肉　主攻中式餐飲

此外，據外媒報道，Nike近來傾向自家直銷旗下產品，運動鞋品牌和批發商Foot Locker（美：FL）生意也受影響。並指出，Nike為其最大的供應商，佔比也是最高，但未來減沙批發運動鞋和服裝。故預料，Nike調整策略後，Foot Locker今年營業額將按年下跌。

【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

責任編輯：馬意文

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