【抗疫物資】政府物流服務署宣佈增設臨時倉庫 將用於存放抗疫物資

因應大量醫療物資陸續由內地抵港，政府物流服務署宣佈將在本港多處地區新增約14萬平方米的大型臨時倉儲地方，用以存放抗疫物資，應對全民強制檢測的高峰期。

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透過商務及經濟發展局醫療物資保障工作小組的協助，政府物流服務署不但在柴灣、屯門、葵涌、九龍灣租用倉庫，也從本港企業手中借用了灣仔以及將軍澳的場地，預計在下周初可作短期倉庫使用。目前醫療物資保障工作小組已接收超過1900萬個快速抗原測試包，除部分預留作「全民強制檢測」之用，其中超過1200萬個測試包已透過相關部門及「全港社區抗疫連線」派發予各區市民、指定高風險及特定群組。

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物流署表示，倉存能力足以全面接收及儲存內地企業源源不絕供港的醫療物資，確保有效率處理全民強制檢測的物資需求，快速分發物資予有需要人士。

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記者：鄭日棱