  • 18°C
香港時間 : 2022306日 (日) 19:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抗疫物資】政府物流服務署宣佈增設臨時倉庫 將用於存放抗疫物資

理財智慧 18:47 2022/03/06

分享：

因應大量醫療物資陸續由內地抵港，政府物流服務署宣佈將在本港多處地區新增約14萬平方米的大型臨時倉儲地方，用以存放抗疫物資，應對全民強制檢測的高峰期。

【租金寬減】市建局租金寬減措施下月起生效 涉及款項超過5,700萬港元【下一頁

同場加映【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

透過商務及經濟發展局醫療物資保障工作小組的協助，政府物流服務署不但在柴灣、屯門、葵涌、九龍灣租用倉庫，也從本港企業手中借用了灣仔以及將軍澳的場地，預計在下周初可作短期倉庫使用。目前醫療物資保障工作小組已接收超過1900萬個快速抗原測試包，除部分預留作「全民強制檢測」之用，其中超過1200萬個測試包已透過相關部門及「全港社區抗疫連線」派發予各區市民、指定高風險及特定群組。

同場加映【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

物流署表示，倉存能力足以全面接收及儲存內地企業源源不絕供港的醫療物資，確保有效率處理全民強制檢測的物資需求，快速分發物資予有需要人士。

【疫下消費】Lenovo PRO助中小企疫下數碼轉型 商務會員享折上折優惠 迎新折扣高達6,000元【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 http://imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

 

開啟hket App，閱讀全文
疫情 政府物流服務署 快速測試套裝 商務及經濟發展局

上一篇文章

【公共交通】九巴宣佈加強消毒工作 將「安全出行」列為首位

下一篇文章

【人口老化】日本政府推行「育兒科技」以減低育兒負擔 改善生育率太低問題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【二手樓價】筲箕灣香島三房呎價跌穿2萬　業主損手逾「1球」離場
【二手樓價】筲箕灣香島三房呎價跌穿2萬　業主損手逾「1球」離場
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
【俄烏局勢】據報北溪二號公司已裁掉所有員工 考慮申請破產
【俄烏局勢】據報北溪二號公司已裁掉所有員工 考慮申請破產
【大行點睇】新世界中期績後 大行最新評級及目標價一覽
【大行點睇】新世界中期績後 大行最新評級及目標價一覽
【二手樓價】荃灣中心兩房上車首期40萬有找　業主減價平賣只因當年買得平
【二手樓價】荃灣中心兩房上車首期40萬有找　業主減價平賣只因當年買得平
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款