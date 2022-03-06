【宏觀術數@iM網欄】奇門遁甲看俄烏戰事

香港每天確診人數幾何級數上升破3萬，抗疫政策再收緊，加上整體經濟環景，去年預測流年加上正月雙重壬干武曲化忌容易引起倒閉潮、收入中斷等問題，宜「斷捨離」恐不幸言中。近日大家樂、稻香和大型飲食集團或只提供外賣，甚至索性暫時關門待疫情高峰過去再作打算，連大型連銷超市也紛紛縮短營業時間，市面更形蕭條，網民開玩笑本港突然間仿似進入戰時狀態。

武曲化忌除了影響本地商業和消費市場以外，同時也反影在國際形勢上，俄羅斯軍事入侵烏克蘭，引致歐美各國加以制裁，部分俄國銀行被踢出swift，變成資金流中斷現象，也呼應星象所指，世事果然如棋局局新，每每出人意表。現時「瘟疫+戰爭」組合下，相信神秘學者很快又會連繫到「末世論」來解說，又抑或如筆者雖無可奈何卻仍樂觀堅信「九運+天星大周期」的盛世前必多波折，相信須待時驗証，此刻只衷心祈盼戰事盡早終結，減少生靈涂炭。

圖：3月金星、火星會合於摩羯座

金星、火星、冥王星象

國際事件定然有前因後果，政治領袖決定也必經三思，專家們已就形勢作詳細分析，本文以術數角度嘗試作另類解讀分析。過去分析香港市況和英國國運曾以天星的金星、火星和冥王組合作分析，天星組象是全球性的，放諸世界皆然，分別者為其所影響及的宮位和與原星盤或始入星盤所產生的不同互動。就以金、火、冥會合於摩羯座這個組合來說，近期影響著兩國涉及土地相關的田宅宮，最緊密的會合會在驚蟄節附近3月6日前後幾天，幸而金火二星步速比較快，過後金、火二星稍為逐次走遠，可惜星象影響卻未完，事情既發生便對有延續性，往後要留意3月20日春分日附近火星刑天王星主突生變化，國際金融經濟或政局都較多波動。曆法上驚蟄等後已步入農曆癸卯二月份，斗數四化也於農曆二月換上貪狼化忌，破軍化祿會入的流月，處於武曲化忌流年，星情帶「橫發橫破」、「東作西成」，配合星象個別市場及版塊會有短時間上落特大的情況，能掌握好進退之機，反而可以帶來意料之外的暴利，由於變化組合較複雜，稍後再另文分析。

圖：烏克蘭基庫立極圖

若果用術數角度來看俄烏戰事，用兵占角度以兩國首都莫斯科和基庫立極，（和實際軍事行動多方位發動會有不同），俄方處於東北方的太歲位置，基庫在其西南，兵占計算較佔優勢，實際軍事實力雙方懸殊，但烏克蘭民眾保衛國土上下一心，總統澤連斯基臨危不驚，時窮節現，展露出過人的領袖氣質，也確實拖延了俄軍進攻，人事力量對術數計算的結果會有實質影響。假若以奇門遁甲年盤推算，俄方坐臨九天位置，經云：「九天之上好揚兵」屬有利戰爭，惟烏克蘭所坐西南今年歲破加上二黑，盤甲盤也為「太白重鋒，主不利遠行。」，自然也不利對外開戰，久戰更大大不利。如果戰事延長，對俄的損失也將更為嚴重，天星3月中又對俄方不利，金星為俄方春分始入盤的主星，受火星之剋會，並逐步會土星，對經濟、民生和人民享受福祉都非佳兆，這都和現實國際間制裁形勢相符合，望大國間能以「兼愛非攻」和平方式解決爭端。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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