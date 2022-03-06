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【珠璣人生@iM網欄】玉不琢，不成器

名人薈萃 18:02 2022/03/06

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1.
「玉不琢，不成器。」，這句話是媽媽對我的教誨。她在珠寶行業中打拼多年，深深地明白：任何一顆價值連城的寶石，都是經過歲月的沉積和磨盤的打磨，才能展現出閃耀的光彩；如同精彩的人生亦會經歷高低起伏，和時間的洗刷，才能有所成就一樣。媽媽把這個道理教導給我，成了我一生最珍貴的禮物。

大部分人認為作為小康之家的獨女，我一定是集萬千寵愛於一身，其實不然。從我有記憶起，父母就十分忙碌，我亦要學會照顧自己。有時他們為了不耽誤工作，又能照顧我，也帶著我出外談生意，雖然我總是默坐一旁靜靜地畫畫，但父母勤奮、積極、熱愛工作的態度給我留下了不可磨滅的印像，讓我至今亦深受影響。

雖然父母工作繁忙，但對我的關愛卻絲毫未減。爸爸每天會親自開車送我上學。雖然車程不遠，但一路上我們無所不談，有時是他教我做人的道理，有時是我跟他分享學校的趣事。這些往事，如今都成了我最寶貴的回憶。

2.
畢業後，我從澳洲回港幫家族打理珠寶業務，正式成為了一塊等待被磨練的「原石」。媽媽為了更好地「打磨」我，不單安排我在公司不同的部門工作，由採購、編貨、驗貨、銷售開始學起，後期更建議我長駐內地工廠學習生產流程和管理模式。

雖然當時明知對於年輕的我來說，一定是問題重重、難關道道，但為了能更快地提升自己，我一口便答應了。
果不其然，在內地工作的過程中，我經歷了前所未有的困難：無論是文化背景、溝通交流、專業知識等令初出茅廬的，我面對極大的挑戰。而且每天超長時間的工作，身邊又沒有任何親人和朋友，讓我的內心倍感孤單和彷徨。但神奇的是，每當我開始懷疑自己，甚至想放棄時，爸媽的教導和關愛成了我的泉源。不管遇到甚麼挫折或挑戰，只要想起他們對我的支持和鼓勵，心中便湧出源源不絕的能量和信心來支撐我勇敢面對。

這段難忘的學習和工作經歷，令我對珠寶行業有了更多的了解。原來每一顆鑽石都是由一塊平凡而烏黑的炭塊經歷不斷地撞擊，在漆黑的地底反復地受高溫、高壓的錘煉後才得以形成。我煥然大悟：我一路面對的挫折和挑戰，經歷的孤獨和黑暗，不正是對我的一種磨練嗎？「玉不琢，不成器。」

3
我終於明白了父母的一片苦心。如今，我雖小有進步，但仍走在「打磨」的路上，並心甘情願地做一顆「原石」，期待著時間的洗禮和刀鋒的琢磨，讓自己成為一顆獨特的「珠璣」。

 

作者_王淑筠簡介：

兩名小孩的母親，Venchi朱古力品牌是她的「第三個Baby」。熱愛藝術和生活，一直不停地追夢，不斷的嘗試，鼓勵自己走出Comfort zone，堅持做自己喜歡做的事，活出精彩的藝術人生。

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