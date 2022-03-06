【烏克蘭戰爭】美推動波蘭向烏提供戰機 布林肯晤烏外長

俄羅斯與烏克蘭戰爭持續，烏克蘭早前向西方國家請求提供戰機。美國白宮發言人表示美國正與波蘭研究此事，並推動北約盟國向烏克蘭提供戰機。波蘭據報或向烏克蘭提供前蘇聯戰機。美國國務卿布林肯上周六（5日）在波蘭及烏克蘭邊境，與烏克蘭外長庫列巴會面，指美國會繼續支持烏克蘭至戰爭結束。

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）上周六（5日）與美國國會議員視像會議期間，呼籲東歐各國為烏克蘭提供前蘇聯製戰機，部分東歐北約成員國拒絕援助戰機，但亦有部分人表態支持。

白宮發言人表示，美國正與波蘭等北約盟友合作，或讓這些國家向烏克蘭提供戰機抗擊俄軍。波蘭或向烏克蘭提供烏克蘭機師受訓時用到的前蘇聯戰機 。

白宮發言人指，波蘭向烏克蘭提供戰機後，美國政府考慮向波蘭提供美國戰機。但白宮強調波蘭仍有決定權，並承認在後勤等方面存有挑戰，包括如何將戰機從波蘭運至烏克蘭等問題。外媒引述消息人士指，美國正考慮向波蘭及斯洛伐克等國家，提供F-16作為回報。

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布林肯（Antony Blinken）和庫列巴（Dmytro Kuleba）於波蘭及烏克蘭邊境會晤，見面未夠1小時。庫列巴感謝布林肯前往烏克蘭，強調烏克蘭將取得勝利，問題在於付出多少代價。

他表示若盟友繼續採取大量系統性措施，加強對俄羅斯政治及經濟等領域施壓，及向烏克蘭提供必要武器，將會減低代價及挽救大量烏克蘭人性命。

布林肯則指，美國正尋求向烏克蘭及其他已接收難民國家，額外提供最少27.5億美元（約214.5億港元）人道主義援助。他強調美國正和烏克蘭合作，直至戰爭結束。他未支持庫列巴再度呼籲北約部隊在烏克蘭上空設立禁飛區的請求，憂慮行為會觸發更大規模的戰爭。

《紐約時報》指兩人會面期間，數百名烏克蘭難民跨越邊境入境波蘭。波蘭外長拉奧（Zbigniew Rau）估計截至本周末，將共有多達100萬名難民逃亡至波蘭。截至上周五（4日），已有逾130萬名難民逃離烏克蘭。

責任編輯：李俊儀