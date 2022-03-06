【山地悠遊人生@iM網欄】騰出空間、釋放情緒 斷捨離=福氣

看著新聞，無力感猶生，人生太多事情無法掌控。疫情下每天呆在家，蝸居在狹小空間，特別是當家裡堆積大量雜物時，讓人看到就心煩，多餘的雜物會在不知不覺間成為負能量，奪走我們的能量，讓生活在這個家的人無法顧及最重要的事情，心靈修行。

早些年有接觸到斷捨離的概念，但一直在旅遊，所以只把它運用在整理行李箱；不帶多餘的的物品，除了拍照外盡量不買紀念品。能做到說走就走，兩個星期內的旅程，我的行李箱不會超過7公斤。

疫情開始後，才開始靜下心來，認真的實行佐佐木典士的極簡生活主義。在擁擠的香港，「空間」極其珍貴，所以不想再讓多餘的物品佔據寶貴的空間。這兩年來，從整理雜物開始，堅持擺脫不需要、不喜歡、不能用、不搭配或不適合的雜物。從中領會到，人生最重要的事情是，心靈的成長。

簡單來說；

斷，不買、不收任何不需要的東西。

舍，處理沒用的東西。

離，脫離物質的執念。

捨棄不是失去，不要因為看到那件實實在在的物品，覺得將來會有用。當一件物品一年都沒有碰到，大多可以直接捨棄。遇到舍不得直接扔掉的物品，可賣則賣，能捐則捐。也可以保留一兩件特別喜歡或有紀念價值的東西。在捨棄每一件物品時，學會取捨和判斷力，同時為生活騰出空間、釋放情緒、改變心態！

最容易下手捨棄的物品：

*大型和多餘的餐具，殘破的傢俱。

*十幾年沒碰過的CD,DVD

*價格昂貴但已過時的衣服，買回家穿過一兩次但不合腳的鞋子，一心想著減肥後能穿的衣服。

*過期的食物和化妝品。

*將具紀念意義的照片轉成數碼照片。

*舊名片，舊雜誌和書。

現代人總是期望自己能擁有越來越多的東西，費盡心思去追求物質，以為就是通往快樂的捷徑。逐漸失去了自我，感受不到真正的幸福，這些物品反而成為壓力來源，有些人變成購物狂和病態性囤積症患者。

通過大幅減少所擁有的物品來回歸簡樸生活，把有限的時間和金錢去做真正重要的事。如果能掌控好生活裡的東西，會讓人有信心能掌控自己的人生。沒有多餘的身外之物，反而能夠真正靜下心來，才會油然而生一種身心輕鬆、恬淡閒適的幸福感。在陳設簡單，窗明幾淨的家中能更專心地看書、寫作、做瑜伽，讓內心跟著一起煥然一新。

每個人真正需要的東西，其實並不多，既改善了居住環境，也不用再花很多時間整理和打掃。在斷捨離的過程中，學會控制對物質的依賴性，不再想買就買。了解生命和時間都是有限的，而且越來越少。從此以後購物時頭腦更清醒，減少了很多考慮的時間，只選擇需要的，而不是想要的。

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

更多山地悠遊人生@山地姑娘（姚曉蘭）的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！