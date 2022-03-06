【股神出手】 俄烏效應 油價暴升 「股神」巴菲特出手加持呢隻石油股 股價一周升近50%

俄烏戰爭觸發油價暴升，「股神」巴菲特（Warren Buffett）加碼投資西方石油公司（Occidental Petroleum，美﹕OXY），股價一周累升近50%。巴菲特旗下的綜合企業巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK），增加了對傳統能源巨頭西方石油的投資比例，公開文件顯示該公司今年買入了近3,000萬股西方石油，持股增加到1.13億股，價值53億美元。

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隨著俄烏戰爭爆發，全球油價一路走高，目前紐約期油已飆升至115美元以上， 布蘭特期油更升至118美元以上。若以西方石油去年底股價收報28.99美元計，年初至今幾乎翻倍。

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記者：郭秀慧