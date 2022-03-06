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【股神出手】 俄烏效應 油價暴升 「股神」巴菲特出手加持呢隻石油股 股價一周升近50%

股樓投資 17:55 2022/03/06

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俄烏戰爭觸發油價暴升，「股神」巴菲特（Warren Buffett）加碼投資西方石油公司（Occidental Petroleum，美﹕OXY），股價一周累升近50%。巴菲特旗下的綜合企業巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK），增加了對傳統能源巨頭西方石油的投資比例，公開文件顯示該公司今年買入了近3,000萬股西方石油，持股增加到1.13億股，價值53億美元。

同場加映﹕【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

隨著俄烏戰爭爆發，全球油價一路走高，目前紐約期油已飆升至115美元以上， 布蘭特期油更升至118美元以上。若以西方石油去年底股價收報28.99美元計，年初至今幾乎翻倍。

【海底撈 6862】海底撈去年關店300家 預告盈轉虧 全年最多蝕45億【見下頁

    點擊圖片放大
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同場加映﹕【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

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記者：郭秀慧

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經濟 石油 巴菲特 巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK） 布蘭特期油 紐約期油

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