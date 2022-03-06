【人口老化】日本政府推行「育兒科技」以減低育兒負擔 改善生育率太低問題

作為世界上少子化以及人口老化問題最嚴重的國家之一，日本不論採用任何政策，均無法扭轉問題，現今日本政府把腦袋動到以科技解決問題之上，日本經濟產業省與小田原市，發起聯合計畫，讓小田原市的市民，嘗試育兒科技產品，測試有效性。

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經濟產業省希望藉由科技輔助，平衡工作與育兒負擔。小田原市內舉辦育兒科技產品展，讓來賓試用 9 種育兒科技產品及服務，之後市政府將調查試用者意見，分析其需求。育兒科技產品中，包括嬰兒哄睡功能，解決上班父母最大的夢靨：累得要死時還要被不定時的嬰兒哭鬧吵得整晚沒睡，但隔天還要上班。人工智慧裝置聽到嬰兒哭聲，會自動分析嬰兒哭啼最可能的原因，若是沒有大礙不需特別處理，就會發出安撫嬰兒的聲音哄嬰兒入睡。

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根據此次試用的結果，日本經濟產業省將考慮如何進一步推廣育兒科技，看科技是不是能成為化解少子化危機的最終解方法。

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記者：鄭日棱