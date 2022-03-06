【糧食供應】內地供港鮮活食品供應穩定　政府籲市民毋須過份採購

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政府發言人今日（6日）表示，昨日（5日）由內地進口本港的鮮活食品供應穩定，市民毋須過份採購。
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根據最新資料，昨日（截至午夜）內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量約1900公噸。其中經由漁農自然護理署（漁護署）及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港蔬菜約為817公噸，菜芯及白菜昨天的平均批發價回落至每斤分別為7.2元及5.4元，較前一天批發價下跌3成，整體蔬菜批發價明顯回落。雞蛋方面，批發市場供應繼續穩定充裕，過去一星期平均每日供應共400萬隻。
上水屠房營運商籌備恢復屠宰服務
昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量約68公噸，持續高於平日水平，約為平日內地供應量1.3倍。活豬方面，上水屠房營運商正積極籌備盡早恢復屠宰服務，荃灣屠房則會繼續因應其運作情況提供服務。
昨日冰鮮家禽貨量約為15萬隻，數量約為平日內地供應量的8成。而昨日本地屠宰的活雞約7000隻，數量約為去年平均每日供應量的6成。
食米貯存商存貨 為市民15天食用量
食米方面，按政府要求，現時食米貯存商要儲備足夠市民15天的食用量存貨。業界表示除了政府規定外，一般也會儲存多1倍存貨，足夠本港市民1個月食用。近年來，本港的食米進口及食用量均維持穩定，約為每年32萬至33萬公噸。包括儲備存貨，今年1月底食米的備存貨量為3.04萬公噸。可以儲存的食品，如冷藏肉一般會有約3個月的庫存。
牲畜及家禽今日供應
|活豬
|活牛
|活雞
|(隻)
|(隻)
|(隻)
|內地
|0
|0
|0
|本地
|459
|-
|7,345
|總供應
|459
|0
|7,345
蔬菜供應
|(擔/公斤)
|蔬菜統營處
|3,579/216,515
|政府批發市場
|9,918/600,000
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責任編輯：李智美