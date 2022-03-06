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【烏克蘭戰爭】周一第三輪談判 烏克蘭指俄態度轉變

環球政治 17:35 2022/03/06

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俄烏次輪談判僅就設立人道主義走廊疏散平民達成協議，烏克蘭代表團透露，將與俄羅斯代表團於周一（7日）展開第三輪談判。有份參與談判的烏克蘭總統幕僚認為俄羅斯的態度出現明顯轉變，指雙方談判開始變得有建設性。

Visa及萬事達卡停俄業務 IMF警告俄烏戰爭影響全球經濟 【下一頁】

烏克蘭基輔西北小鎮遭炮擊 近乎完全摧毀  【下一頁】

烏克蘭總統幕僚波多利亞克（Mykhailo Podolyak）參與了在白俄羅斯邊境舉行的首兩輪俄烏談判，但兩輪都未有重大進展，烏克蘭代表團指周一會有第三輪談判。

波多利亞克上周六（5日）於烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv）接受加媒採訪，認為俄羅斯因應烏克蘭的頑抗及國際制裁，意識到戰爭的真正代價，態度出現明顯轉變。

他指俄羅斯在戰爭初期一直堅持完成統治烏克蘭的目標，但烏克蘭頑強抵抗的程度超出預期。再加上俄軍折損大量設備和人力，而且前所未有的制裁正摧毀俄羅斯經濟。

波多利亞克指俄烏雙方同意不會談及談判細節，但烏克蘭的目標仍然是要求立即停火、俄方作出安全保證承諾不會襲擊烏克蘭、俄方需為烏克蘭的城市及人命損失作出賠償。

烏指俄軍違反停火協議 恢復炮擊行動 【下一頁】

俄媒國際文傳電訊社（Interfax）引述俄方談判代表Leonid Slutsky指，俄烏第三輪談判或於未來數日內舉行，有可能在周一舉行。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）上周六表示，澤連斯基試圖要求北約提供直接援助，但他稱此舉無助俄烏談判。不過拉夫羅夫表示，俄方已準備好進行第三輪談判。

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責任編輯：鄭錦玲

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