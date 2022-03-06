【山頂纜車】大酒店：第六代山頂纜車今夏投入服務　耗資數億元升級、載客量提高75%

大酒店 （00045） 旗下山頂纜車去年中展開第二階段的升級工程，集團宣布，全新第六代山頂纜車已開始來往太平山頂，以進行測試工程，預計今年夏季投入服務。大酒店指，將適時公布山頂纜車正式投入服務的日期及其他詳情。

第六代山頂纜車的車身特別塗上具標誌性獨特「山頂纜車綠色」，分別向第三代（1948-1959）及第四代山頂纜車（1959-1989） 致敬，除配備更寬闊的車門、無梯級設計，方便殘疾人士上車，更設有全景玻璃窗讓乘客飽覽香港天際線。

▼ 點擊圖片放大

第六代山頂纜車由瑞士Garaventa、CWA和Frey等廠商製造，載客量將由上一代的120名乘客，提升75%至210名乘客。

大酒店透露，山頂纜車升級工程耗資數億元，當中包括全面更新動力及拖曳系統和纜索、鋪設新的路軌、加固地基及結構，以及全面翻新山頂總站及擴建中環總站，以容納更多乘客。

山頂纜車自1888年5月30日開始啟用至今，山頂纜車服務香港逾130年，歷經數代的現代化演 變，從最早期的燃煤蒸汽鍋爐，演化成現今最新一代的超高效能電子控制系統。

相關文章：【山頂纜車】大酒店旗下山頂纜車第五代退役、6月28日起暫停服務約半年 長車有乘車優惠