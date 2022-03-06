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【全民檢測禁足】陳茂波：即使出行受阻　金融體系仍可轉為備用混合模式維持正常運作

股市 17:30 2022/03/06

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【全民檢測禁足】陳茂波：即使出行受阻　金融體系仍可轉為備用混合模式維持正常運作

財政司司長陳茂波發表網誌表示，政府在金融市場方面早已為不同情境做好應變預案，並在早前再次檢視和更新，以確保無論因疫情或抗疫部署而出現的任何變化，金融市場的主要基建系統的交易、運作、交收結算等服務，都能如常暢順且有效地運作。

陳茂波強調，即使因任何原因導致出行受影響，香港金融市場必定會繼續保持開放股票、衍生工具、債券、貨幣、外匯等市場會如常交易，暢順有效地交易。

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他指，一旦社會出現出行受阻或受限，為確保業務能持續運作，整個金融體系（包括金融基建、主要系統及平台、重點金融機構等）可以隨時轉為備用混合模式，在維持系統正常運作的同時，需要回到工作間的人手只需相等於正常水平的一至兩成。

至於零售銀行服務方面，他表示，部份銀行分行近期因疫情而需要暫時關閉，相關服務受到影響，但整體而言仍可滿足市民需要。

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