【一周前瞻】本周關注第三輪俄烏談判　美2月CPI通脹升幅料逼近8%

環球股市受俄羅斯及烏克蘭局勢主導，烏克蘭談判代表稱，將在周一（7日）舉行第三輪俄烏談判，地點及討論議題未定。雙方日前同意設立人道走廊，讓居民撤離，但烏方稱俄軍在停火時間繼續轟炸。

國際貨幣基金組織（IMF）表示，烏克蘭局勢快速變化，未來前景充滿極大不確定性，經濟後果已非常嚴重。聲明指，能源和小麥等穀物在內的大宗商品價格飆升，加劇源於供應鏈擾動，及疫後復蘇帶來的通脹壓力，價格衝擊波及全球，對貧困家庭的影響尤甚。

IMF指出，如衝突升級，經濟損失將會更大，又指針對俄羅斯的制裁，會對全球經濟和金融市場產生重大影響，對其他國家亦會有重大溢出效應。

2月通脹數據逼近8%

經濟數據方面，本周宜關注周四（10日）公布的美國2月CPI，市場料按年升幅將達7.9%，勢再創40年新高。同日歐央行將公布利率決議。

另外，蘋果（美：AAPL）將於本港時間周三（9日）凌晨2時舉行春季發布會。

相關文章：【國際油價】巴菲特增持西方石油、股價大漲18% 馬斯克籲立即增產石油及天然氣

【烏克蘭戰爭】憂俄國利用IMF規避國際制裁 歐盟據報曾討論從IMF剔出俄羅斯