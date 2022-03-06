【網路大戰】俄羅斯準備推行「國家級內網」以面對網路世界大戰

步入資訊化時代，現代戰爭不止再局限於現實，隨著俄烏戰爭開打，網路世界亦同樣面對著一輪世界大戰，先有全球最大駭客組織匿名者（Anonymous）發起網路戰，癱瘓俄羅斯航太局Roscosmos，並切斷Roscosmos與自家間諜衛星的聯繫之後，近日亦傳出以美國為首的西方國家有意提升與俄羅斯的網路戰等級。

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為了應對全新戰場，在過去半個月來，俄羅斯一直提前為網路被切斷做準備。普丁2019年簽署《網路主權法》，除了保障俄國政府對網路有更多控制，同時也為了網路穩定和安全。俄羅斯總共測試三次國內「區域網路」（Runet），斷開與全球網路的連結。莫斯科網路研究機構負責人 Karen Kazaryn 指出，當遇到網路攻擊或故意中斷時，俄羅斯就能啟動 Runet，獨立運行國內網路。最近一次測試在去年夏天。

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去年 Runet 測試後，俄羅斯官員曾表示，有鑒於美國網戰「侵略性」，必須做好一切準備。有專家指出，俄羅斯目前只是階段性斷開網路，並非全部斷開網路，作為其中一個世界大國，要完全隔離自己國家網路，仍存在一定困難。

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記者：鄭日棱