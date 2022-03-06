【健康檢查】Microsoft香港推出健康檢查計劃 提升混合辦公及員工身心健康

面對反覆的疫情發展，Microsoft香港宣佈將於內部及中小企推廣健康監測，冀望於疫情期間，賦能企業為員工提供安全的工作環境，同時提升抗逆力及工作效率，以應對疫情下未知的挑戰。

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Microsoft香港冀望於疫情期間，賦能企業為員工提供安全的工作環境，同時提升抗逆力及工作效率，以應對疫情下未知的挑戰。Microsoft 365 Business提供多個應用程式，結合雲端科技及企業級網絡安全保護，讓所有員工隨時隨地都能在安全的工作環境下保持聯繫、輕鬆協作，展現最佳工作成效。因此凡於2022年1月1日起訂閱任何 Microsoft 365 Business產品的企業，即可向Microsoft 香港登記換領Prenetics Circle HealthPod及病毒分子檢測組合。

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活動不設購買數量限制。Microsoft香港表示兩項產品簡單易用，有助企業提供安全的工作環境，保障員工的身心健康和工作效率。由即日起，凡購買Microsoft 365 Business產品的中小企客戶即可登記換領。

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記者：鄭日棱