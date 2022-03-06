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【疫市營商】防疫產品生意大增2成　商戶擔心市民盲目搶購

商業 16:27 2022/03/06

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第五波疫情持續嚴峻，市民對防疫產品需求一下子激增，有商戶負責人表示，近日生意額再升2成，惟認為消費者有盲目購物傾向。（資料圖片）

第五波疫情持續嚴峻，市民對防疫產品需求一下子激增，有商戶負責人表示，近日生意額再升2成，惟認為消費者有盲目購物傾向。

【疫情嚴峻】多項措施應對　敘福樓旗下兩食店下周起提供外賣服務

主要售賣消毒用品的閃電牌ZAAN，負責人吳小姐表示，疫下銷量一直平穩，惟來到第五波疫情，生意額再升約2成，人均消費約為500元。

市民擔心產品質量參差不齊

她續稱，這兩年市民的防疫意識有所提高，故然是好事。但來到今波疫情反應似乎變得過大，傾向盲目購物，並一下子大量入貨，故人均消費較高。

吳反映，該企的大熱產品為潔廁漿、殺菌消毒水以及漂白水，主要銷售對象除了家庭用戶，亦有不少社福機構為長期合作對象，疫下客戶企業的需求同見增長。

Premium Tech負責人黃先生表示，該企於疫下增售快速測試套裝，近日的銷量倍增，比本來主售的電子產品銷情更佳，人圴消費約400至500元。

黃表示，近期消費者對快測產品需求甚大，該企每輪入貨約數千件，亦需每兩隔日便補貨，除家庭客外，亦有不少企業客戶。他續指，有不少顧客反映近日到處入手相關產品，最大的擔心是質量參差不齊，未必有保證。

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記者：李智美

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