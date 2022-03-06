Visa及萬事達卡停俄業務 IMF警告俄烏戰爭影響全球經濟

俄羅斯入侵烏克蘭後，多間大型企業紛紛宣布撤出俄羅斯。全球兩大信用卡公司Visa及萬事達宣布，暫停旗下俄羅斯業務，美國總統拜登對Visa及萬事達公司決定表示歡迎。國際貨幣基金（IMF）警告，俄烏戰爭持續將嚴重影響全球經濟。

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Visa及萬事達（Mastercard）上周六（5日）宣布，因應俄羅斯入侵烏克蘭，決定暫停在俄羅斯的業務。Visa公司表示，所有在俄羅斯發行的信用卡將在數日內無法在俄羅斯境外使用，而在俄羅斯境外發行的Visa卡亦不能再在俄羅斯境內使用。Visa公司行政總統凱利（Al Kelly）發表聲明指，形容俄羅斯無故入侵烏克蘭及發生不可接受的事情，公司不得不採取行動。

美國白宮表示，拜登（Joe Biden）在與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）通話中表態，對Visa及萬事達公司決定暫停在俄業務表示歡迎。白宮指拜登政府正增加對烏克蘭安全、人道主義及經濟的援助，會與國會密切合作確保提供更多資金。

《路透社》分析指，Visa及萬事達公司決定或令俄羅斯經濟更加混亂。惟俄羅斯塔斯社（TASS）引述俄羅斯最大銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）報道，由於俄羅斯境內交易使用國內支付系統進行，並非依靠外國支付系統。旗下顧客仍能提款，及和俄羅斯實體及網上商店進行轉帳支付交易，Visa及萬事達公司決定未對旗下客戶造成影響。

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IMF上周六警告，俄羅斯入侵烏克蘭引發國際制裁措施，將對全球經濟產生嚴重影響。IMF表示，俄烏戰爭已導致能源及糧食價格上升，為全球各地貧困家庭帶來巨大壓力。IMF認為，俄羅斯入侵烏克蘭造成多個港口及機場關閉，基礎設施亦受破壞，已造成嚴重經濟損失。

烏克蘭早前向IMF提出14億美元（約109.2億港元）融資請求，IMF預料最快本周提交董事會審議。IMF表示目前難以評估烏克蘭融資需求，但肯定烏克蘭因受俄羅斯襲擊，面臨巨額重建成本。

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責任編輯：李俊儀