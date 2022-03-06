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【烏克蘭戰爭】基輔西北小鎮遭炮擊 近乎完全摧毀

環球政治 15:41 2022/03/06

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俄烏戰爭踏入第11日，俄軍繼續於多個地區的炮擊行動。烏克蘭首都基輔西北部的一個小鎮博羅江卡受俄軍炮擊的攻勢影響，斷水斷電更近乎完全被摧毀。據悉，俄軍更已控制當地一間精神病院。

【烏克蘭戰爭】烏指俄軍違反停火協議 恢復炮擊行動 【下一頁】

博羅江卡（Borodyanka）距離基輔西北部約60公里，該鎮與周邊小鎮過去幾日都遭受炮擊。博羅江卡一棟住宅大樓上周三（2日）已遭受炮轟，烏克蘭緊急服務部門上周六（5日）表示部分居民或仍困於建築物殘骸內。

基輔州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）同日表示，博羅江卡斷水斷電幾乎完全受戰火摧毀，市中心一片混亂，而俄軍相信已控制當地。

庫列巴更表示俄軍已接管當地一間住有670名病人的精神病院，稱醫院內的食水及藥物都即將用完。他指院內患者有特殊需要，當中也有很多人已臥床不起多年，而當局不知道應如何疏散他們。

【烏克蘭戰爭】俄同意兩地暫時停火 開人道走廊讓平民撤離 【下一頁】

烏克蘭軍方於最新作戰報告指，俄軍重點為推進基輔，同時襲擊哈爾科夫（Kharkiv）及Mykolaiv等重要地區。烏軍更指由白俄境內機場出發的飛機，有份參與對基輔及日托米爾軍事及民用基礎設施的空襲行動。

烏軍更表示俄軍有意佔領基輔以南約150公里的重要水電站大壩。俄軍至今已襲擊或佔領烏克蘭當地幾個能源基礎設施，包括位於扎波羅熱、屬歐洲最大的一座核電站。

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責任編輯：鄭錦玲

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