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【租金寬減】市建局租金寬減措施下月起生效 涉及款項超過5,700萬港元

理財智慧 15:35 2022/03/06

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新冠股情重挫香港經濟，在消費者消費意慾大減同時，仍有不少商戶要交租。因此市區重建局推出新一輪租金寬減措施，並在下月1日生效，為期半年。至今年9月底，寬減措施預計惠及約800名住宅及商業租戶，涉及款項超過5,700萬港元。

【俄烏局勢】8成美國人支持停買俄羅斯石油 白宮：正考慮減少進口【下一頁

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

市建局指，寬減措施因應不同行業受疫情影響而有更針對性的安排，減幅最高者可獲全額租金寬免。以零售商戶為例，將按實際營業額受疫情衝擊而下跌的程度，以及租金開支佔營業總額的比重，衡量給予20%、50%以至影響最嚴峻的全數100%三個級別的租金寬減。至於某些影響較輕微，甚或沒受疫情影響的商舖租戶將不獲租金寬減。

同場加映：【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

至於食肆方面，因應行業的經營成本相對零售業高，當租金佔營業總額的比例超過25%，已歸類為「經濟困難」級別，在該月份可獲全額租金寬免。部份表列處所，包括健身中心、美容院和理髮店等，從2月中開始需要暫時關閉，暫定至4月中才恢復營業。這些商戶在停業期間面對「零收入」的困境，市建局將為這些商舖租戶，在相關月份提供百分百的租金寬免。

【疫下消費】Lenovo PRO助中小企疫下數碼轉型 商務會員享折上折優惠 迎新折扣高達6,000元【下一頁

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記者：鄭日棱

 

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