【租金寬減】市建局租金寬減措施下月起生效 涉及款項超過5,700萬港元

新冠股情重挫香港經濟，在消費者消費意慾大減同時，仍有不少商戶要交租。因此市區重建局推出新一輪租金寬減措施，並在下月1日生效，為期半年。至今年9月底，寬減措施預計惠及約800名住宅及商業租戶，涉及款項超過5,700萬港元。

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市建局指，寬減措施因應不同行業受疫情影響而有更針對性的安排，減幅最高者可獲全額租金寬免。以零售商戶為例，將按實際營業額受疫情衝擊而下跌的程度，以及租金開支佔營業總額的比重，衡量給予20%、50%以至影響最嚴峻的全數100%三個級別的租金寬減。至於某些影響較輕微，甚或沒受疫情影響的商舖租戶將不獲租金寬減。

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至於食肆方面，因應行業的經營成本相對零售業高，當租金佔營業總額的比例超過25%，已歸類為「經濟困難」級別，在該月份可獲全額租金寬免。部份表列處所，包括健身中心、美容院和理髮店等，從2月中開始需要暫時關閉，暫定至4月中才恢復營業。這些商戶在停業期間面對「零收入」的困境，市建局將為這些商舖租戶，在相關月份提供百分百的租金寬免。

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記者：鄭日棱