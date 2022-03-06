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【糧食危機】俄烏衝突阻黑海港口貿易 致糧價狂升 小麥價格破14年新高

環球政經 16:29 2022/03/06

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俄烏戰火持續，而烏克蘭和俄羅斯是全球小麥主要出口國，因此觸發全球穀物供應緊張，小麥價格漲至近14年來新高。據路透社報道，俄烏戰爭嚴重阻礙了黑海（Black Sea）港口的貿易，芝加哥小麥期貨自2008年以來首次飆升至每蒲式耳10美元以上，延續過去一個月的強勁漲勢；玉米期貨則上漲至每英斗7.44美元，超越去年高點，並創下2013年3月來最高。

同場加映﹕【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

俄羅斯和烏克蘭分別是全球第一和第四大小麥出口國，在全球逾2億噸小麥交易中，分別佔17%和12%。研究機構UkrAgroConsult指，烏克蘭西南港口敖德薩港、基洛夫格勒港、尼古拉耶夫港和切爾諾莫斯克港，涵蓋了烏克蘭近80%的穀物出口，戰事令這些港口進出受阻。

【中美角力】 傳美國審查阿里雲有否構成國安風險【見下頁

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記者：郭秀慧

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【俄烏局勢】俄烏戰事升級 IMF：將對全球經濟帶來毀滅性衝擊
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