【現代汽車】現代汽車指零件交付受阻 已關閉俄羅斯工廠

現代汽車（Hyundai Motor）表示，因俄羅斯與烏克蘭局勢升溫，造成供應鏈短缺問題，因此自3月1日關閉位於俄羅斯聖彼得堡的工廠營運，暫時未知何時恢復運作。據外媒報道，Hyundai對烏克蘭的局勢深感擔憂，由於零件交付方面持續存在全球物流問題，因此現代汽車在俄羅斯製造公司的營運將暫停，直到另行通知。

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Hyundai聖彼得堡工廠於2011年投產。報道指出，該工廠年產量約20萬輛，主要生產的車型包括Solaris、Creta以及KIA Rio等車款，約佔公司全球產能的4%。

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記者：郭秀慧