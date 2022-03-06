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【現代汽車】現代汽車指零件交付受阻 已關閉俄羅斯工廠

環球政經 17:00 2022/03/06

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現代汽車（Hyundai Motor）表示，因俄羅斯與烏克蘭局勢升溫，造成供應鏈短缺問題，因此自3月1日關閉位於俄羅斯聖彼得堡的工廠營運，暫時未知何時恢復運作。據外媒報道，Hyundai對烏克蘭的局勢深感擔憂，由於零件交付方面持續存在全球物流問題，因此現代汽車在俄羅斯製造公司的營運將暫停，直到另行通知。

同場加映﹕【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

Hyundai聖彼得堡工廠於2011年投產。報道指出，該工廠年產量約20萬輛，主要生產的車型包括Solaris、Creta以及KIA Rio等車款，約佔公司全球產能的4%。

【大行報告】 大摩續看好具創新藥產品綫藥企 首選呢兩隻生物科技股【見下頁

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記者：郭秀慧

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汽車 現代汽車 烏克蘭 俄羅斯 聖彼得堡

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