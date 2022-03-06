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【俄烏局勢】俄烏戰事升級 IMF：將對全球經濟帶來毀滅性衝擊

環球政經 15:47 2022/03/06

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國際貨幣基金組織（IMF）表示，俄烏的戰事已推高能源和糧食價格，更有超過100萬名烏克蘭難民逃往鄰國，加上俄羅斯繼續入侵烏克蘭和相關的經濟制裁，將對全球經濟造成非常嚴重影響。IMF表示，俄烏局勢仍然充滿不確定性，將對通脹和經濟活動造成不利衝擊，全球都會感受到價格的衝擊。若衝突加劇，可能「會更具毀滅性」。

同場加映﹕【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

IMF指出，歐美各國對俄國的制裁也將對全球經濟和金融市場產生重大影響，並對其他國家產生重大溢出效應，呼籲各國政府提供必要援助。IMF又指出，與烏克蘭接壤的小國摩爾多瓦（Moldova）等國家面臨物資短缺和供應中斷的風險，稍後會召開會議，商討是否向摩爾多瓦提供援助，以及烏克蘭提出的14億美元緊急援助請求。

聲明指出，資產價值已大幅降低，盧布嚴重貶值，「前所未見的」制裁帶來的衝擊尚難定論。

【阿里巴巴 9988】軟銀澄清阿里額外註冊ADS 與軟銀未來交易無關【見下頁

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同場加映﹕【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

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記者：郭秀慧

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經濟 制裁 國際貨幣基金組織 俄羅斯 俄羅斯盧布

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